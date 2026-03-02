Javier Milei en el Congreso: balance de poder, reformas aprobadas y tres pilares para el crecimiento

El presidente J avier Milei , el 1º de marzo, realizó la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional , dando cumplimiento a la obligación constitucional prevista en el artículo 99, inciso 8, de la Constitución Nacional: pronunciar un discurso en el que dé cuenta de lo realizado y anuncie lo que se proyecta para el año en curso.

Más allá de la cuestión formal, se lo ha visto expresando satisfacción, seguridad y felicidad al ingresar al Congreso . A medida que avanza su mandato, se perciben cambios en su vínculo con ese poder del Estado.

Su primer mensaje lo hizo desde las escalinatas exteriores del Congreso , bajo un sol intenso, con invitados estoicos escuchando un discurso fuerte y desafiante. Debe recordarse que, al inicio de su gestión, Milei no contaba con mayoría en el Poder Legislativo para impulsar las reformas necesarias para su programa de gobierno. Tampoco tenía —ni tiene aún— gobernadores propios.

Con su manera ácida, provocadora y disruptiva de expresarse —a la que ya nos tiene acostumbrados— volvió a confrontar con parte de la oposición . Una oposición que aparece desorientada y debilitada, golpeada por sucesivos reveses y sin lograr articular una reacción consistente. Mientras algunos sectores de la oposición mas radical ensayan intentos, a veces hasta ingenuos, de erosionar el mandato presidencial. El resultado es que el Presidente parece fortalecerse a través del tiempo. Así se lo vio el 1.º de marzo, cómodo en el escenario, manejando los tiempos y el tono a su gusto. Sus ironías y confrontaciones estuvieron presentes. Incluso hizo levantar a más de un dirigente opositor que solicitó que moderara el tono, algo que, por supuesto, no ocurrió.

Por momentos —salvando las distancias— su exposición recordó al líder británico Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, ante el Parlamento, con números crudos, diagnóstico directo y una narrativa sin eufemismos. Más allá del clima político del discurso, dejó en claro varios puntos centrales. Afirmó que se están garantizando las condiciones macroeconómicas mediante la baja de la inflación, la reducción del riesgo país y el mantenimiento del equilibrio fiscal. Sobre esa base, planteó tres pilares para impulsar el crecimiento: la desregulación de la economía, la inversión en capital humano —con eje en la educación y la alimentación infantil como prioridad estratégica— y la apertura comercial. Según su visión, de nada sirve el progreso futuro si los niños no están bien alimentados ni preparados; por ello, ese pilar adquiere una dimensión central.

La defensa de la propiedad privada es una de sus banderas, considerada condición indispensable para atraer inversiones locales y extranjeras. La defensa de la vida es otro eje, que ya comenzó a plasmarse en modificaciones al Código Penal y que, según sus propias palabras, continuará profundizándose. Finalmente, la libertad —definida como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en la defensa de la vida, la propiedad privada y el libre mercado— constituye el núcleo conceptual de su gestión. “La libertad no se negocia” se mantiene como uno de sus lemas centrales.

Javier Milei - Portada Javier Milei durante su discurso. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ.

Se anunciaron posibles cambios en el Código Civil y Comercial, en el Código Aduanero y en otras normas estructurales. Todas estas iniciativas se encuentran alineadas con los pilares mencionados. La baja de aranceles, los acuerdos alcanzados con la Unión Europea y la expectativa de ratificación del acuerdo firmado con Estados Unidos forman parte de la estrategia de apertura comercial. Dinamizar la economía para que la microeconomía crezca es el paso esperado. Se está preparando el terreno para las inversiones. Por ahora, las principales provienen del RIGI y del sector agropecuario —este último históricamente determinante en la recuperación económica del país—. Como expresó un gran pensador del siglo pasado “Si por ‘capitalismo’ se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, así como de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positive” y además se agrega que debe ser “en un sólido contexto jurídico que lo ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una dimensión particular de esa libertad, cuyo centro es ético y religioso”.

La población que lo votó, incluso aquella que aún no logra llegar con holgura a fin de mes o que vive con estrechez, continúa acompañándolo con la esperanza de que su situación mejore y que el crecimiento comience a sentirse en el bolsillo. Pero, sobre todo, con la expectativa de visualizar un futuro más sólido para sus hijos. En términos sencillos, esas dos aspiraciones —mejorar el presente y garantizar el futuro— parecen ser hoy el sostén más fuerte del apoyo social.

* Fabián Díaz Robledo. Abogado