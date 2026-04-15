Fabián Doman dio detalles del nuevo escándalo que salpicaría al gobierno de Javier Milei: "Va a explotar"

El conductor de Carnaval Stream sorprendió a todos al compartir detalles del nuevo problema que estallaría en el Gobierno y afirmó que es "muy delicado".

El gobierno de Javier Milei se encuentra en el medio de una enorme tormenta luego del escándalo que rodea a Manuel Adorni, jefe de Gabinete y una de las personas más cercanas al presidente. En las últimas horas revelaron un nuevo escándalo que salpicaría al Gobierno.

Fue Fabián Doman quien contó todos los detalles en su programa que sale al aire por Carnaval Stream y causó impacto en redes sociales. El comunicador mantuvo hermetismo aunque los datos que dio causaron impacto.

"Hay un problema que va a explotar con un subalterno de Santiago Luis Caputo, que aclaro, no es del ARCA", expresó el periodista. Uno de sus compañeros le preguntó si es una persona que "se mandó alguna o alguien que se pasó al karinismo".

El fuerte adelanto que compartió Fabián Doman sobre el nuevo escándalo que salpicaría al Gobierno Fabián Domán dio detalles del nuevo escándalo que salpicaría al gobierno de Javier Milei: "Va a explotar"

Allí, Fabián Domán fue contundente con su respuesta: "Alguien que se mandó alguna, muy delicado el tema. Del tamaño de un grano de mostaza es lo del hipotecario, lo de los préstamos".