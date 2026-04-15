¡Polémica! Afirman que una famosa panelista no seguirá en un conocido programa
Rodrigo Lussich compartió una sorpresiva información en Intrusos y tiene a una conocida periodista como protagonista.
El mundo de la televisión sigue cambiando de manera constante y en las últimas horas afirmaron que una conocida panelista sale de un programa. La información la dieron a conocer en Intrusos (América TV) y hay sorpresa.
Rodrigo Lussich fue el conductor que contó los detalles: "Salida, no quiero decir despido porque está negociando con el canal la posibilidad de reinsertarse en otro programa. Se ha hecho efectiva a partir de esta semana la salida de Mariana Brey de Duro de Domar".
"Después de tanta polémica, tantas idas y vueltas y controversia con sus colegas en las redes donde ella mostró otro perfil. Desde esta semana no pertenece al staff de Duro de Domar, pero no está confirmada su salida del canal", contó el periodista.
La panelista finalmente quedó afuera del programa de C5N
El programa de C5N renovó el equipo de Duro de Domar y Mariana quedó afuera del mismo. En diversos programas, la panelista se enfrentó fuertemente contra sus compañeros por pensar diferente en términos de ideología política.
"Había versiones de que había mucha controversia interna en el canal", contó Lussich. Por el momento, ella no se ha expresado públicamente tras esta sorpresiva noticia que contaron en el programa de América.