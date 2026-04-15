En el programa de Telefe se vivió un momento de tensión mientras hablaban de las inundaciones en Buenos Aires tras las fuertes lluvias.

Las inundaciones en Buenos Aires tras las fuertes lluvias fueron tema de conversación en los diferentes programas de televisión. En el ciclo conducido por Georgina Barbarossa hablaron sobre el tema y se encontraba un vecino de una de las zonas afectadas.

En medio de la charla, se cruzó fuertemente con Diego Brancatelli y se vivió un momento de extrema tensión en Telefe: "Hay mucha gente que la está pasando mal, que está bajo el agua en este momento, tanto en Coronel Suárez como en otras provincias. No es traer la política a la mesa; quien trajo la política a la mesa es Lautaro, que es damnificado", expresó Brancatelli.

Al escuchar esto, el vecino arremetió sin filtro y a los gritos: "Perdón, ¿quién habla? Escuchame Diego", comenzó diciendo y en ese instante el periodista quiso seguir con su idea y el vecino comenzó a gritar: "¡Dejame terminar a mí, dejame terminar a mí! Vos Diego, no pasaste una inundación, tenés más sobre que el Correo Argentino".

Un entrevistado enfrentó a Diego Brancatelli y generó escándalo en Telefe ¡A los gritos! Un entrevistado cruzó a Diego Brancatelli y Georgina Barbarossa lo sacó del aire