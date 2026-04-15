Diego Lewin, el periodista asaltado en pleno vivo, rompió el silencio: "No sé por qué corrí"

Diego Lewin, periodista de América, sufrió una lamentable situación cuando en pleno vivo se dio cuenta al llegar al auto que le habían robado pertenencias tras romperle la ventanilla. Esto no es todo, ya que salió a correr a los ladrones.

"Estábamos cubriendo las inundaciones y, cuando estábamos volviendo, nos encontramos con la ventanilla rota del auto, la parte de atrás baja . Revolvieron absolutamente todo el auto, se llevaron las cosas personales, equipos y la rueda de auxilio también ", comenzó contando.

Tras la mala situación habló con en Intrusos y fue contundente: " Yo no sé por qué corrí, es lo primero que me salió y no tengo premeditado algo de que hacer en situaciones como esas y es lo que salió, no sé por qué corrí".

Respecto a la situación, él contó que "empezamos a volver para el auto y en un momento el camarógrafo me dice que había un pibe con una rueda en la mano. Cuando yo me adelanto y miró hacia el auto veo que la ventanilla estaba rota y vemos a los pibes corriendo".

Captura de pantalla 2026-04-15 151511 El periodista habló tras el robo. Foto: captura de video / América TV.

"Nos salió empezarlos a correr y los perdimos de vista", sostuvo el comunicador. También dejó en claro que "cuando estamos caminando veo al pibe con el trípode con el estuche y miró al otro pibe y tenía mi mochila".