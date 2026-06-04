Diego Recalde fue foco de durísimas críticas tras un desagradable comentario sobre el caminar de Agostina Vega, en el video donde se la puede ver con Claudio Barrelier minutos antes de ser asesinada. El cineasta y panelista de Crónica fue repudiado en las redes sociales.

En Carnaval Stream opinaron al respecto y un conocido periodista no dudó en destrozarlo fuertemente. Todo ocurrió luego de que leyeron el posteo de Recalde , donde anunció que iniciará acciones legales debido a que lo "difamaron acusándome de delitos graves" .

Se trata del conductor Mauro Federico, quien fue tajante: "Nosotros no tenemos ningún elemento para acusarte de nada más que de que sos un degenerado. En el fondo sos un pelot... y te lo dije acá en la cara cuando viniste ".

Un conocido periodista destrozó a Diego Recalde y sigue creciendo la polémica por sus dichos: "Degenerado"

"No hay ninguna amenaza en esto, mandá todos los abogados que quieras. Tu presidente tres causas me hizo... Perdón, pero me sacan estas cosas", subrayó Mauro Federico, quien estaba muy enojado por las declaraciones que realizó Recalde.

Captura de pantalla 2026-06-04 172214 El periodista hundió a Diego Recalde tras el posteo donde confirmó que iniciará acciones legales. Foto: captura de video / Carnaval Stream.

Además, agregó: "Tengo una nena de 16 años; esto ya trasciende la cuestión del género porque los degenerados son degenerados independientemente de cualquier especulación que se pueda hacer respecto de sus preferencias sexuales".