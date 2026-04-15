¿Gran Hermano o Gran Prontuario? Estafas millonarias salpican a una figura y la Justicia podría sacarla de la casa

La reciente incorporación de Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada se topa con un obstáculo legal que podría interrumpir su participación en la casa. La Justicia argentina avanza hacia el juicio oral contra su exmarido, el empresario Marcelo Pelegri , y la actriz sería convocada para brindar testimonio sobre las múltiples estafas por las que se lo investiga.

De confirmarse la citación durante el debate oral, la producción del reality deberá arbitrar los medios para que Colmenares abandone temporal o definitivamente el aislamiento y asista a los tribunales. Según fuentes judiciales, la actriz no está considerada cómplice en la causa, sino que cuenta con información de primera mano sobre el modus operandi de Pelegri , quien actualmente reside en España y posee pedidos de captura vigentes.

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El expediente judicial contra Pelegri acumula denuncias de gran envergadura. Durante sus años en Argentina, el empresario fue señalado por un desfalco millonario a los inversores del Parque de la Costa, situación que desencadenó una serie de juicios y motivó su precipitada salida del país hacia Miami.

Entre las víctimas de su red de engaños se encuentra la extenista argentina Gisela Dulko. En los inicios de la carrera de la deportista, Pelegri ofició como su sponsor, asumiendo los costos de su desarrollo profesional. Sin embargo, la investigación indica que se apropió de los ingresos de Dulko e incluso llegó a retenerle el pasaporte durante un torneo en Estados Unidos, provocando que la joven huyera por temor a su representante. Se reportan, además, víctimas adicionales en México y España.

La huida a Venezuela y la custodia familiar

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El vínculo entre Colmenares y Pelegri estuvo marcado por el control y el temor. La retención de documentos personales era una práctica habitual del empresario, que también aplicó sobre la propia actriz, limitando sus movimientos y alejándola del radar mediático en el momento más exitoso de su carrera.

La separación estuvo teñida de tensión. Producto del pánico que le generaba su entonces marido, Colmenares tomó la decisión de escapar hacia su Venezuela natal. En esa huida, se vio forzada a dejar en Miami a su hijo de ocho años, ya que Pelegri se negó sistemáticamente a firmar los permisos de salida del país para el menor.

Esta ausencia de dos años fue utilizada recientemente por el empresario para desacreditar la figura materna de la actriz de forma pública. No obstante, el entorno de Colmenares y los investigadores del caso sostienen que la fuga fue la única alternativa viable frente a la manipulación sistemática a la que estaba sometida.

La resolución de la audiencia previa, fijada para las próximas horas, determinará el futuro inmediato de Grecia Colmenares. Su testimonio no solo es aguardado por la Justicia para esclarecer la red de fraudes internacionales de su exmarido, sino que también representa un punto de inflexión en la dinámica del programa televisivo y su reciente ingreso al mismo.