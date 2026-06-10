Nació el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: el particular nombre elegido

El ex jefe de Gobierno porteño y su esposa celebraron la llegada de su primer bebé en común: los detalles.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su esposa, Milagros Maylin, le dieron la bienvenida a su primer hijo este miércoles por la mañana. Según confirmaron fuentes del entorno íntimo de la pareja, el bebé fue bautizado con el nombre de Justo Larreta.

El nacimiento se llevó a cabo en las instalaciones del reconocido Sanatorio Otamendi. De acuerdo a la información que trascendió, la llegada de Justo fue producto de una cesárea que ya se encontraba programada y que se realizó puntualmente a las 8:30 horas, desarrollándose sin complicaciones.

Los detalles del nacimiento MILAGROS MAYLIN El primer hijo de la pareja. Archivo MDZ La llegada del bebé corona la historia de amor entre el dirigente político y Maylin, quienes consolidaron su relación y decidieron dar el "sí" pasando por el altar en noviembre de 2024. Desde entonces, ambos se habían mostrado muy unidos y a la espera de este importante momento personal.

"Veníamos buscando hace un año, tuvimos suerte. Es una bendición enorme, en mi casa somos todos familieros así que estaban esperándolo, yo ya tengo cuarenta", contó la mujer a fines de 2025.