La tensa reaparición de Patricio Albacete, el ex Puma procesado por violencia de género tras la filtración de videos

A dos meses de la grave denuncia pública y en medio de un escándalo por la difusión de imágenes sensibles, el exrugbier que interceptado en plena calle.

Apareció Patricio Albacete, el exjugador de Los Pumas procesado por las graves denuncias realizadas por Pamela Pombo y quien, había desaparecido por completo del radar mediático. Sin embargo, en las últimas horas, el exdeportista fue abordado sorpresivamente en la vía pública, protagonizando un tenso y hermético cruce con la prensa.

El encuentro se dio a dos meses de que estallara el escándalo. Mientras el expediente continúa sumando pruebas y medidas judiciales, las cámaras del programa Primicias Ya, de la mano del cronista Oliver Quiróz, lograron interceptar a Albacete caminando por la calle. Lejos de aprovechar el micrófono para dar su versión de los hechos o ensayar un pedido de disculpas, el exrugbier intentó esquivar la situación desde el primer segundo con una actitud marcadamente distante.

La reacción de Albacete Embed - Patricio Albacete Apenas notó la presencia de la prensa, Albacete dejó en claro que no tenía ninguna intención de frenar su marcha. "No voy a declarar", disparó en un primer momento, buscando cortar de raíz la entrevista. Sin embargo, ante la insistencia del periodista por obtener alguna respuesta, la tensión escaló rápidamente y el exdeportista volvió a marcar su postura con fastidio: "Te agradezco. ¿Me entendés o no? No voy a hacer declaraciones".

El momento más incómodo de la improvisada nota llegó cuando el cronista fue directo al hueso y le consultó por la reciente e impactante filtración de los videos donde se lo vería agrediendo a Pombo. Ante la mención de estas pruebas visuales que complican su situación, Albacete eligió mirar para otro lado y sostener su férrea negativa a dar explicaciones públicas. "Amigo, ¿me estás entendiendo? No voy a hacer declaraciones", repitió mientras continuaba caminando, esquivando cualquier referencia al violento episodio.

Embed - Patricio Albacete y Pamela Pombo Aunque se negó a profundizar en las acusaciones, el ex Puma terminó cediendo unas breves palabras para dejar en claro cuál será su hoja de ruta de ahora en adelante. Sin entrar en los escabrosos detalles del caso, afirmó que está manejando el tema de manera estrictamente legal y judicial, y que piensa mantenerse en esa misma línea. "Estoy presentándome ante la Justicia para resolver la situación como corresponde, así que no voy a hacer más declaraciones que esa", concluyó.