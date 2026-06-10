Nelson Castro apuntó fuertemente contra Manuel Adorni en medio de la polémica: "Un funcionario..."
Nelson Castro fue tajante a la hora de hablar sobre el Jefe de Gabinete de Javier Milei durante su programa de radio.
Manuel Adorni se encuentra en medio de una enorme polémica luego de que se anotó en el régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. Además, el jefe de Gabinete prevé presentar su declaración jurada durante esta semana tras el fuerte escándalo.
Nelson Castro, conductor de Telenoche y un periodista de extensa trayectoria, habló sobre la situación de Manuel Adorni. El comunicador compartió un análisis y fue tajante con sus declaraciones en su programa de radio.
"En cualquier otra circunstancia, Gobierno y demás, esto significa la inmediata renuncia del funcionario. Un funcionario de un Gobierno no puede evadir impuestos", comenzó diciendo Nelson Castro.
El análisis de Nelson Castro sobre el caso de Manuel Adorni
Luego, agregó: "El Gobierno estaría criticándonos a nosotros si fuéramos evasores y nos estaría señalando. Un verdadero bochorno, una verdadera vergüenza y una confirmación de que toda la información que veníamos dando los periodistas era absolutamente cierta".
El comunicado de Manuel Adorni
Manuel Adorni rompió el silencio tras esta noticia que salió a la luz y fue contundente: "Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes".
"En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias", sentenció el jefe de Gabinete sobre su adhesión.