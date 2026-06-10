Revelaron un polémico dato que involucra a Rodolfo Barili y a Cristina Pérez: "Barili no..."

En el programa de Marina Calabró y Luis Ventura, compartieron una fuerte información que tiene como protagonista a Rodolfo Barili y a su excompañera.

Rodolfo Barili y Cristina Pérez fueron la pareja televisiva del noticiero de Telefe durante 20 años. Era tal la complicidad que habían logrado tener que hasta en un momento comenzó a correr el rumor de un supuesto romance entre ambos.

Sin embargo, la relación de amistad y compañerismo se habría enfriado totalmente luego de que la periodista se marchó del noticiero en medio de una enorme polémica luego de que se puso en pareja con Luis Petri.

Marina Calabró reveló en Primicias Ya (América TV) fuertes datos: "Supieron ser una pareja entrañable, una pareja de show, diría Carmen Barbieri... Lo que reedita los rumores de que hay crisis entre ellos es el Martín Fierro y a él lo vas a buscar, le preguntas sobre ella y te sube la ventanilla".

La fuerte información que involucra a Rodolfo Barili y a Cristina Pérez Revelaron un polémico dato que involucra a Rodolfo Barili y Cristina Pérez: "Barili no..." Posteriormente, se contactaron con Baby Etchecopar, quien es muy cercano a ambos periodistas, y allí Baby sorprendió a todos al reafirmar que hay un cortocircuito entre Barili y Cristina Pérez: "Barili se sintió mal cuando dejó el canal".