Movimientos en Obras Públicas: el Gobierno de Milei designó nuevo secretario con cargo "ad honorem"

Luego de recibir la renuncia de Luis Enrique Giovine, el Ejecutivo designó en su reemplazo a un hombre que era de la confianza del cordobés Juan Schiaretti.

El Gobierno nacional oficializó este jueves cambios en la conducción de la Secretaría de Obras Públicas a través del Decreto 250/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La normativa establece el cese del ingeniero Luis Enrique Giovine en el cargo de secretario de Obras Públicas del Ministerio de Economía. En el mismo acto administrativo, el Ejecutivo agradeció los servicios prestados por el funcionario durante su gestión.

Asimismo, el decreto acepta la renuncia del licenciado en Economía Bernardo Bartolomé Heredia, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Recursos Hídricos dentro de la misma área.

En simultáneo, el Gobierno dispuso la designación de Bernardo Bartolomé Heredia como nuevo secretario de Obras Públicas. Según se detalla en el texto oficial, el nombramiento se realiza con carácter "ad honorem", es decir, sin percepción de remuneración por el cargo.