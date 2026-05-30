Facundo Leal: el exfuncionario detenido no tenía declarada la fortuna que le hallaron

Facundo Leal tuvo la habilidad política de mantenerse cerca del poder, saltar la “grieta” entre el kirchnerismo, el peronismo clásico y el gobierno libertario y tener un crecimiento personal vertiginoso sin sobresaltos. Hasta ahora. Leal quedó detenido tras los allanamientos que se realizaron en varios domicilios suyos en una causa iniciada por el robo de material sensible de ARSAT, la empresa tecnológica del Estado de la que Leal es parte desde hace años.

Pero la novedad no vino por esa causa, que es de alta sensibilidad, sino porque en sus casas se encontró gran cantidad de dinero en efectivo y drogas. La justicia debe determinar si la droga, sintética y cocaína, era para consumo personal o por el volumen puede entrar en calificaciones más complejas.

La cantidad de dinero en efectivo, particularmente dólares, es motivo de otra línea de investigación. En total, a Leal le hallaron casi 2,5 millones de dólares, además de monedas de distintos países. Al ser funcionario público, está obligado a declarar y justificar el origen. Leal ha ocupado distintos cargos en el Estado. Según pudo corroborar MDZ, en sus declaraciones juradas no tiene declarada esa cantidad de dinero en efectivo, al menos hasta la última presentación realizada, que corresponde al 2025.

Su patrimonio es abultado y está tasado en 528.034.584 pesos al inicio del 2025. Ese monto es engañoso, pues los inmuebles están valorados según el valor fiscal y no de mercado.

En cuanto al dinero en efectivo, Leal no declara tener esos montos, aunque no tiene oficializada aún la DDJJ del 2026 en la que se registra la evolución del año pasado. En su última presentación dice tener ahorros en dólares por 3.300.105 pesos (es decir menos de 2500 dólares) y varias cuentas bancarias en pesos que suman algo más de 10 millones de pesos. Entre sus activos más costosos figura una empresa unipersonal cuyo valor está estipulado en 220 millones de pesos y 7 inmuebles.

bienes leal Los bienes que declara Leal.

En esa DDJJ no figuran los más de 2 millones de dólares hallados por la justicia.

Leal es un caso único de adaptación. Con Javier Milei se convirtió en titular del ORSNA, el organismo encargado del control de los aeropuertos. Llegó allí con el mendocino Luis Pierrini, ex secretario de Transporte de la Nación. Ambos renunciaron en medio de polémicas.

Pero la trayectoria de Leal trasciende a Milei. Leal fue también un fiel seguidor de los referentes del Frente de Todos Alberto Fernández, Sergio Massa, Santiago Cafiero fueron algunos de los funcionarios de primera línea con los que se retrató y a quienes acompañó.

Pero su “padrino político original” fue el ex gobernador de Mendoza y polifuncionario nacional Rodolfo Gabrielli. El exgobernador condujo la ANAC y estuvo en ARSAT desde su fundación. Gabrielli fue el primer presidente de la empresa ARSAT y Leal formó parte del plantel jerárquico, ligado también a algunos gremios. Como estuvo desde la fundación, el crecimiento interno no le costó, salvo por el "impasse" de la gestión de Macri. Leal retornó a ARSAT de la mano de Santiago Cafiero y también gracias a su buena relación con otros refrentes del Frente de Todos.

La llegada de Milei no lo frenó y por eso estuvo a cargo del control de los aeropuertos. ARSAT, donde seguía trabajando, es la empresa de soluciones satelitales y una de las tecnológicas más importantes del continente. La investigación judicial inicial era por el robo de material sensible. Ahora Leal deberá responder por otras sospechas.