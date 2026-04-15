En medio de la tensión y el escándalo Adorni, Javier Milei viaja a Israel: los detalles de su tercera visita oficial

El presidente Javier Milei inicia su tercer viaje oficial a Israel, donde recibirá una condecoración y evaluará el traslado de la embajada a Jerusalén.

Pocas horas antes de emprender su tercer viaje oficial a Israel, Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a Mauro Berenstein, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Del encuentro, concretado a las 16.30, también participó el canciller Pablo Quirno. Como complemento de la cita, el mandatario grabó una entrevista para el canal israelí Achsav 14, cuya emisión está prevista para el fin de semana.

La reunión con Berenstein se produjo un día después de que el Presidente cerrara el encuentro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, donde reafirmó el rumbo económico de su administración y defendió la continuidad de la disciplina fiscal como columna vertebral de su programa de gobierno. En menos de 48 horas, Milei pasó del frente económico doméstico al tablero diplomático internacional.

El viaje: entre el 19 y el 22, en el marco del Día de la Independencia israelí La gira está programada para desarrollarse entre el 19 y el 22 de abril, en coincidencia con los festejos por el Día de la Independencia del Estado de Israel. Será la tercera visita oficial de Milei a ese país desde su asunción a la presidencia, una frecuencia que no tiene antecedentes recientes en la relación bilateral.

La advertencia del entorno presidencial por el contexto bélico Sin embargo, en el entorno presidencial admiten que la agenda podría sufrir modificaciones de último momento. La razón es el conflicto armado en curso en el que está inmerso Israel bajo el liderazgo del primer ministro Benjamin Netanyahu. "Esto es minuto a minuto", reconocen desde Casa Rosada, aunque al mismo tiempo expresan confianza en que el viaje se concretará sin contratiempos.

Herzog condecorará a Milei con la Medalla Presidencial de Honor En caso de que el itinerario se sostenga, uno de los momentos centrales de la visita será la entrega de la Medalla Presidencial de Honor al mandatario argentino de manos de su par israelí, Isaac Herzog. La agenda también contempla una serie de encuentros orientados a profundizar la cooperación política y diplomática entre ambos países.