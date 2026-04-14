Repudiable: un diputado polaco exhibió la bandera de Israel con una esvástica

Un diputado polaco desató un escándalo al exhibir una bandera de Israel con una esvástica en el Parlamento: repudio internacional y posible sanción penal.

Konrad Berkowicz, el diputado del Parlamento de Polonia que llevó una bandera de Israel con la esvástica mientras daba su discurso.

El diputado polaco Konrad Berkowicz, legislador por el partido ultranacionalista Confederación, generó controversia este martes al mostrar durante su intervención desde la tribuna del Parlamento una bandera de Israel modificada con una esvástica nazi en lugar de la estrella de David.

"Israel está cometiendo un genocidio ante nuestros ojos con una crueldad extrema. Israel es un nuevo Tercer Reich", aseguró el diputado durante una sesión plenaria sobre la guerra en Medio Oriente, tras lo cual desplegó una imagen de la bandera de Israel modificada con la cruz insertada en el centro.

En ese momento, el legislador sentenció que "así es como debería lucir el símbolo nacional israelí".

El diputado Berkowicz saca una bandera israelí con la esvástica Diputado Polaco Esvástica Bandera De Israel X: @KonradBerkowicz El episodio, que coincidió con la conmemoración del Día del Holocausto y la Marcha de los Vivos en el campo nazi de Auschwitz-Birkenau, generó un fuerte rechazo a nivel internacional y fue calificado como “vergonzoso” por la diplomacia de Estados Unidos.

El embajador estadounidense en Polonia, Tom Rose, sostuvo a través de la red social X que “los judíos ya no nos dejamos pisotear” y advirtió que se defenderán “con todas sus fuerzas” para “derrotar a sus enemigos”. En el plano local, el presidente de la Cámara Baja de Polonia, Wodzimierz Czarzasty, calificó la exhibición del símbolo nazi sobre la bandera israelí como “totalmente injustificable”, llamó al orden al diputado involucrado y adelantó que se avanzará con sanciones disciplinarias.