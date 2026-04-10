Unicef y el horror: Israel mata o hiere con sus bombas a 600 niños y niñas en Líbano

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ) denunció que unos 600 niños murieron o resultado heridos por la ofensiva lanzada el 2 de marzo por Israel contra Líbano , incluidos más de 30 fallecidos y cerca de 150 heridos por los bombardeos perpetrada el miércoles por Israel contra diversos puntos del país, incluida la capital, Beirut.

"La violencia en Líbano sigue teniendo consecuencias devastadoras para la infancia ", ha dicho el organismo, que ha resaltado que recibe informes sobre el rescate de niños "entre los escombros" tras los últimos bombardeos israelíes, mientras que "otros siguen desaparecidos o separados de sus familias".

Así, ha recordado que "en todo el país, más de un millón de personas han sido desplazadas, incluidos unos 390.000 niños y niñas, muchos de ellos por segunda, tercera o incluso cuarta vez", al tiempo que ha insistido en que "el Derecho Internacional Humanitario es claro: la población civil, incluidos los niños y niñas, debe ser protegida en todo momento".

"Todas las partes en conflicto deben tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil y a las infraestructuras civiles, y garantizar un acceso humanitario seguro, sostenido y sin obstáculos", ha apuntado, antes de reclamar el cese del uso de "armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas densamente pobladas", dado que "representa una amenaza mortal para la infancia".

Líbano civiles niños efe Israel no escucha la tregua entre Irán y Estados Unidos y bombardea Líbano sin piedad. Foto Efe EFE

En este sentido, ha reseñado que sus equipos trabajan en Beirut atendiendo a "numerosos niños heridos" por los ataques y ha destacado que está ampliando su respuesta de emergencia "a medida que aumenten las necesidades". "Nuestros equipos están ayudando a distribuir suministros esenciales en refugios, material médico a centros de salud públicos, y unidades móviles están proporcionando atención urgente a familias desplazadas", ha destacado.

Unicef ha subrayado además que "aunque los esfuerzos de alto el fuego en otros lugares han aportado cierto alivio", en referencia al alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán, "la actividad militar en curso en Líbano representa un grave riesgo para el alto el fuego y para los esfuerzos hacia una paz duradera y global en la región". "Los niños y niñas en Líbano no pueden quedar atrás", ha apostillado.

Los bombardeos de Israel

Por su parte, la organización no gubernamental Save the Children ha lamentado que Líbano atraviesa una agudización de la crisis tras la oleada de bombardeos de Israel, con "muchos niños y niñas separados de sus familias y seres queridos", según ha dicho Yara Hamadeh, responsable sénior de Incidencia, Medios y Campañas de la ONG en el país.

"En el país se respira una enorme incertidumbre, miedo y angustia. Mucha gente dice que lo ocurrido le recordó a la explosión de Beirut en 2020. Los ataques llegaron sin previo aviso y muy cerca de zonas civiles", ha señalado.

Cien ataques en diez minutos

"Todo el mundo en Líbano recordará la hora exacta y los detalles de lo que pasó. En cuestión de un minuto, la vida puede cambiar por completo", ha agregado, antes de señalar que las informaciones apuntan a "más de cien ataques aéreos en menos de diez minutos"

Hamadeh ha reseñado que los equipos de Save the Children "trabajan día y noche" para reunir a los niños con sus familias, si bien ha reconocido que "muchas personas han perdido la vida en los bombardeos o posteriormente en los hospitales". "Sabemos que entre ellas hay menores, aunque aún no hay una cifra definitiva porque el número de víctimas sigue aumentando. Todo esto sucede en un país ya devastado por la guerra, con unos servicios públicos al límite", ha esgrimido.

El ruego de niñas y niños

"Un niño le repetía a nuestro equipo que solo quiere que todo vuelva a ser como antes. Los niños quieren regresar a sus casas, a sus rutinas, a sus familias. Ser trabajadora humanitaria es lo único que me ayuda a sobrellevar esto como libanesa", ha relatado.

"Sentir que aporto algo, que ayudo, que apoyo, especialmente a los niños. Mantener la esperanza de que algún día no estaremos respondiendo solo a crisis. Alzar la voz y dar visibilidad a lo que está ocurriendo en Líbano", ha zanjado.

Las autoridades libanesas han denunciado que cerca de 1.900 personas han muertos y más de 6.000 han resultado heridas a causa de la ofensiva de Israel, incluidos más de 300 fallecidos y 1.100 heridos por la oleada de ataques perpetrada el miércoles, apenas horas después de que Pakistán, como país mediador, anunciara un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que debía cubrir, según dijo Islamabad en un principio, a toda la región de Oriente Próximo. Dpa