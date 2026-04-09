La Unión Europea critica a Israel por la "destrucción tan masiva" que provoca

No duda la Unión Europea en criticar a Israel por sus actitudes bélicas y pide extender el alto el fuego a Líbano, donde las bombas israelíes continúan.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha cargado contra la "destrucción tan masiva" de Israel en Líbano, y ha pedido extender el alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán, al considerar que los ataques israelíes contra ese país están "sometiendo a una fuerte presión" a la tregua apenas acordada.

Tras la oleada de bombardeos ejecutados por Israel este miércoles en Líbano, que dejaron más de 250 muertos y un millar de heridos, Kallas ha sostenido que aunque el partido-milicia chií libanés Hezbolá arrastró a su país a la guerra en Oriente Próximo atacando territorio israelí, esto no da el derecho al país dirigido por Benjamin Netanyahu a "infligir una destrucción tan masiva".

"Los ataques israelíes mataron a cientos de personas anoche, lo que dificulta sostener que unas acciones tan contundentes entren dentro de la legítima defensa. Las acciones de Israel están sometiendo a una fuerte presión el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La tregua con Irán debería extenderse a Líbano", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

La Unión Europea visita el Golfo pérsico Kallas, que se encuentra de visita en los países del Golfo pérsico, con parada este jueves en Emiratos Árabes Unidos y ayer miércoles en Arabia Saudí, ha añadido que "Hezbolá debe desarmarse, tal y como acordó", y que la Unión Europea apoyará "los esfuerzos de Líbano para desarmar" al partido-milicia chií.

Este miércoles Israel lanzó una oleada de ataques contra Líbano, donde el balance de víctimas supera los 250 muertos y los 1.100 heridos, en el marco de la decisión de Netanyahu de invadir el sur de Líbano en su campaña militar oficialmente dirigida contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.