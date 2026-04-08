El masivo ataque de Israel contra la infraestructura de Hezbolá desata un infierno en el Líbano

Los bombardeos de Israel contra Hezbolá ocurrieron en Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del país.

A pesar del cese al fuego de dos semanas decretado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en las últimas horas, esta mañana el Ejército de Israel aseguró haber lanzado su "mayor ataque" en el Líbano desde que comenzó la guerra.

Los bombardeos ocurrieron en Beirut, ciudad capital, el Valle de la Bekaa y el sur del país. Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo chií Hezbolá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

Mirá los videos del ataque Portada Ataque Beirut Israel Ataque Beirut Israel 1 "En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado, atacando más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hezbolá. La organización terrorista decidió deliberadamente unirse a la guerra, actuando en representación del régimen terrorista iraní y dañando al Estado de Líbano y sus civiles", dice el comunicado.

"El Estado del Líbano y su población civil deben oponerse al afianzamiento de Hezbolá en zonas civiles y a su capacidad para acumular armamento", añade, en un texto en el que asegura que la mayoría de posiciones atacadas se encontraban en áreas civiles.

Trump decretó un cese al fuego de dos semanas con Irán Los ataques de Israel tienen lugar unas pocas horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump decretara un cese al fuego durante dos semanas con Irán.