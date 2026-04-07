Donald Trump anunció un alto el fuego con Irán: tregua de dos semanas y días decisivos

En medio de las tensiones por el final del ultimátum de Trump, el presidente de los Estados Unidos llegó a un acuerdo a través de Pakistán con Irán.

Después de que Donald Trump afirmara que se encontraba en negociaciones con el régimen de Irán a menos de cuatro horas del vencimiento del plazo que el propio mandatario había impuesto estableció para reabrir el estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos ahora confirmó un cese al fuego bilateral de dos semanas.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 8 Trump mantiene el ultimátum y reveló que se encontraría en negociaciones intensas con Irán. El acuerdo se dio tras una serie de conversaciones con autoridades de Pakistán, que ofició de mediador, y en medio de negociaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo de paz en la región.

El posteo de Donald Trump anunciando el alto al fuego Según explicó el mandatario en un posteo en su cuenta de Truth Social, la decisión se tomó tras dialogar con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, donde ambos frenar el ataque previsto contra territorio iraní. De todas formas, Trump condiciono la tregua a que Teherán garantice la apertura “completa, inmediata y segura” del estratégico estrecho de Ormuz.

El mandatario sostuvo que la medida implica un “alto el fuego bilateral” y aseguró que Estados Unidos ya cumplió y superó sus objetivos militares. En ese sentido, afirmó que las negociaciones con Irán se encuentran en una etapa avanzada, con vistas a un entendimiento definitivo que permita consolidar la paz a largo plazo en Medio Oriente.

Además, reveló que Irán presentó una propuesta de diez puntos que, según evaluó, constituye una base “viable” para avanzar en las conversaciones. También Indicó que ambas partes ya lograron acuerdos en la mayoría de los temas en disputa, por lo que el plazo de dos semanas será clave para cerrar los aspectos pendientes.