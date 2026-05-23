Rodrigo Paz dijo que Evo Morales "está desesperado por volver al poder" y vinculó a grupos narcos con la revuelta social

El presidente de Bolivia volvió a lanzar duras acusaciones al líder cocalero por los violentos disturbios sociales en el país. Aseguró que la nación arrastra “una crisis de hace 20 años”.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, realizó duras acusaciones contra el exmandatario Evo Morales, a quien señala por formar alianzas con grupos del crimen organizado para desestabilizar el orden y regresar al poder.

“Estamos en crisis hace 20 años”, señaló Paz durante la entrevista, en la que responsabilizó a gobiernos anteriores por la escasez de dólares, combustible y la caída de la producción energética. También se refirió al expresidente Evo Morales y aseguró que “quiere volver al poder a cualquier costo”, mientras continúan los cortes de rutas y los problemas de abastecimiento en ciudades como La Paz y El Alto.

Crisis en Bolivia: Evo Morales y la vinculación con el crimen organizado En el tramo más destacado de la entrevista con la señal de noticias TN, Paz afirmó que detrás de los violentos disturbios que sacuden al país se encuentran, además de los militantes de Evo Morales, grupos organizados ligados al crimen internacional.

Por su parte, el vocero presidencial boliviano, José Luis Gálvez, también denunció la existencia de una estrategia política coordinada por el expresidente Evo Morales para convulsionar Bolivia a solo seis meses de haber iniciado su mandato el presidente Rodrigo Paz.

El funcionario advirtió, en diálogo con Radio Rivadavia, que la ola de bloqueos de rutas, concentrada en más del 90% en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, busca forzar una ruptura del orden constitucional mediante el uso de herramientas estrictamente violentas y no democráticas, intentando obligar al pueblo “a seguir implementando las medidas del pasado, a cogobernar, a volver a tener el énfasis en una lógica de política económica estatal”.