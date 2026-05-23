Impactante: difundieron las primeras imágenes de la cueva de Maldivas donde fallecieron los cinco italianos

Se conocieron las primeras imágenes del interior de la cueva Dhevana Kandu , el sistema submarino ubicado en Atolón de Vaavu, Maldivas , donde murieron cinco buzos italianos durante una inmersión a 60 metros de profundidad realizada la semana pasada.

Las fotografías fueron tomadas por el rescatista finlandés Sami Paakkarinen, integrante del operativo internacional que participó de la recuperación de los cuerpos, y posteriormente difundidas por Divers Alert Network Europe.

Las imágenes muestran la entrada iluminada naturalmente de la cueva y los sectores interiores completamente oscuros, donde la visibilidad depende exclusivamente de las linternas utilizadas por los equipos de buceo.

Según detalló DAN Europe en un comunicado, el operativo se desarrolló entre el 18 y el 21 de mayo y contó con la participación de la Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas, el Servicio de Policía de Maldivas, especialistas finlandeses en buceo profundo y autoridades italianas.

Qué se sabe de la muerte de los italianos

Por otro lado, DAN Europe indicó que una de las principales hipótesis apunta a que los buceadores no lograron encontrar la salida del sistema de cuevas debido a la desorientación.

Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, docente de la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; la investigadora Muriel Oddenino y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

El instructor fue hallado inicialmente fuera de la cueva poco después de la desaparición del grupo, ocurrida el 14 de mayo. Los otros cuatro cuerpos fueron localizados posteriormente en la cámara más profunda del sistema submarino.

La misión de recuperación también estuvo marcada por la muerte del buzo militar maldivo Mohamed Mahudhee, integrante del equipo de rescate. Su fallecimiento obligó a suspender momentáneamente las tareas hasta la incorporación de tres especialistas finlandeses en buceo de cuevas y profundidad.

El portavoz presidencial de Maldivas, Mohamed Hussain Shareef, confirmó que las autoridades abrieron dos investigaciones: una para determinar las causas de la muerte de los cinco buzos italianos y otra vinculada al fallecimiento del rescatista militar.

Además, las autoridades maldivas indicaron que, aunque el grupo contaba con autorización para la expedición, no había informado la ubicación exacta de la cueva explorada y al menos dos de las víctimas no figuraban en la lista oficial presentada ante las autoridades locales.