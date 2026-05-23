El Pentágono difundió el video de un F-16 derribando un supuesto ovni y las imágenes son brutales

El Departamento de Defensa de Estados Unidos difundió un impactante video en el que se observa el instante exacto en que un avión F-16 derriba a un supuesto objeto volador no identificado ( ovni ) sobre el lago Hurón, en el estado de Michigan. Las imágenes forman parte de una nueva tanda de archivos desclasificados del Pentágono .

Cabe recordar que la administración de Donald Trump dio a conocer esa documentación dentro del programa oficial sobre fenómenos anómalos no identificados. El material corresponde a un operativo realizado el 12 de febrero de 2023.

Las cámaras infrarrojas instaladas en el caza militar registraron el momento en que un misil impacta contra un objeto de forma redondeada o romboidal que se desplazaba dentro del espacio aéreo estadounidense.

El Pentágono difundió el video de un F-16 derribando un supuesto ovni

El Pentágono difundió el video de un F-16 derribando un supuesto ovni

Tras el ataque, el aparato explotó en el aire y quedó fragmentado en múltiples partes que se dispersaron rápidamente. Según la descripción técnica incorporada al informe oficial, el Pentágono calificó el hecho como “una interacción cinética” compatible con un evento de alta energía.

Archivos del Pentágono

De acuerdo con la congresista republicana Anna Paulina Luna, una de las impulsoras de la desclasificación de documentos, el arma utilizada fue un misil AIM-9X Sidewinder, considerado uno de los proyectiles más avanzados del arsenal militar norteamericano.

El expediente también confirmó que el avión involucrado en la interceptación era un F-16C Fighting Falcon perteneciente a la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades no precisaron por qué el objeto fue catalogado como una posible amenaza ni si sus restos lograron ser recuperados luego de caer en la zona del lago Hurón.

El video integra un total de 46 nuevos registros liberados por el Pentágono, en medio del creciente interés público y político por los fenómenos aéreos no identificados y las investigaciones oficiales desarrolladas en los últimos años.