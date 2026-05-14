En qué países serán prohibidos los sobres plásticos desde agosto

Los clásicos sobres plásticos de ketchup, mayonesa, azúcar y sal tienen los días contados en buena parte de Europa. La Unión Europea comenzará a aplicar desde el 12 de agosto de 2026 una normativa que obligará a retirar muchos envases descartables de un solo uso en bares, restaurantes, hoteles y cafeterías.

La medida forma parte del Reglamento 2025/40 aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. El objetivo principal es reducir la cantidad de residuos plásticos y promover sistemas de consumo más sustentables dentro del sector gastronómico y hotelero.

La prohibición alcanzará a varios productos muy comunes en la vida diaria. Entre ellos aparecen los sobres de ketchup, mayonesa, mostaza y otras salsas, además de envases individuales de azúcar, sal, especias, miel, manteca y mermelada. También dejarán de utilizarse los pequeños potes de leche para café.

Según datos citados por organismos europeos, los envases representan una parte importante de los residuos urbanos que se generan en la región. Muchos de estos productos combinan plástico y papel, algo que dificulta su reciclaje y aumenta el impacto ambiental.

Para adaptarse a la nueva norma, los comercios deberán reemplazar esos envases por alternativas más sostenibles. Entre las opciones permitidas figuran los dispensadores recargables, frascos reutilizables, sobres de papel y materiales compostables certificados. Sin embargo, los plásticos compostables solo podrán utilizarse de manera transitoria hasta 2030.

636785660_18557856217023226_5043644912890011987_n Los sobres plásticos serán prohibidos desde agosto. istockphoto

Excepciones: dónde se podrá continuar utilizándose sobres de plástico

La reglamentación también contempla algunas excepciones. Los sobres descartables podrán seguir utilizándose en comidas para llevar, delivery y determinados espacios sanitarios como hospitales o clínicas, donde las condiciones de higiene requieren envases individuales.

El cambio genera opiniones divididas dentro del sector gastronómico. Algunos empresarios apoyan la medida por su impacto ambiental positivo, mientras que otros advierten sobre posibles aumentos de costos y cambios en la logística de atención. De todas maneras, varias cadenas ya comenzaron a incorporar sistemas reutilizables y dispensadores a granel.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Unión Europea para reducir los plásticos de un solo uso. Bruselas busca que todos los envases comercializados sean reciclables hacia 2030 y disminuir progresivamente la generación de residuos en los próximos años.