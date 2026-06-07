Máxima tensión en Medio Oriente: Israel atacó el centro de Irán tras el fracaso de la mediación urgente de Trump

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El colapso de las negociaciones y la llamada secreta de Trump

El estallido bélico ocurre en un momento de altísima frustración diplomática para la Casa Blanca. Según confirmaron fuentes oficiales en los Estados Unidos, Donald Trump mantuvo una llamada telefónica de máxima urgencia con el primer ministro Benjamin Netanyahu minutos antes del ataque.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense le exigió explícitamente al líder israelí que se abstuviera de tomar represalias contra Irán para salvaguardar un histórico acuerdo de paz que Washington venía cocinando con Teherán en los últimos días. Sin embargo, la mesa de negociación quedó virtualmente destruida cuando las aeronaves de las FDI recibieron la luz verde para iniciar los bombardeos.

donald trump Donald Trump se muestra implacable con Irán. Foto Efe EFE

“I call the shots” (Yo tomo las decisiones), había advertido Trump en las horas previas a los medios de comunicación en un intento de demostrar autoridad sobre la política exterior de la región. Pese al optimismo del Gobierno norteamericano, que aseguraba estar en "el cuarto cuarto" para cerrar un pacto de neutralidad nuclear con Irán, la realidad en el terreno desbordó cualquier contención diplomática.