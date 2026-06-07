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Máxima tensión en Medio Oriente: Israel atacó el centro de Irán tras el fracaso de la mediación urgente de Trump

La región ingresó en una peligrosa fase de escalada militar. La Fuerza Aérea de Israel confirmó que bombardeó objetivos estratégicos en el oeste y centro de Irán.

MDZ Mundo

Los peores temores de la comunidad internacional se materializaron en la última hora. El mando militar de Israel anunció que escuadrones de su Fuerza Aérea completaron misiones de ataque contra infraestructuras clave ubicadas en el oeste y centro de Irán.

La ofensiva aérea fue la respuesta directa a una lluvia de misiles balísticos que el régimen de Teherán había disparado previamente hacia bases aéreas del norte israelí, quebrando de manera estrepitosa el frágil alto el fuego que se intentaba sostener en la región.

Las sirenas de alerta y las detonaciones reportadas en territorio iraní marcaron un punto de no retorno. Los objetivos alcanzados por los cazas israelíes estarían vinculados a centros de comando de la Guardia Revolucionaria y almacenes de armamento pesado.

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Hacia un escenario de guerra abierta e incertidumbre global

Con el ataque israelí ya consumado en el corazón de Irán, la situación en Oriente Medio se ha vuelto a descontrolar por completo. Las autoridades iraníes ya advirtieron que cualquier réplica a su territorio será contestada con una fuerza "aún más aplastante", lo que eleva el riesgo de un conflicto regional de consecuencias impredecibles.

Los tres focos de alerta para las próximas horas:

  • La respuesta de Irán: Se espera una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en Teherán para determinar la magnitud de la contraofensiva.

  • El precio del petróleo: Los mercados internacionales ya reaccionaron con nerviosismo, registrando un salto inmediato de más del 2% en los contratos del crudo Brent.

  • El rol de la Casa Blanca: Trump evalúa si endurece el bloqueo naval total contra los puertos iraníes o si fuerza un congelamiento absoluto de los canales diplomáticos tras el fracaso de su intervención directa.

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El colapso de las negociaciones y la llamada secreta de Trump

El estallido bélico ocurre en un momento de altísima frustración diplomática para la Casa Blanca. Según confirmaron fuentes oficiales en los Estados Unidos, Donald Trump mantuvo una llamada telefónica de máxima urgencia con el primer ministro Benjamin Netanyahu minutos antes del ataque.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense le exigió explícitamente al líder israelí que se abstuviera de tomar represalias contra Irán para salvaguardar un histórico acuerdo de paz que Washington venía cocinando con Teherán en los últimos días. Sin embargo, la mesa de negociación quedó virtualmente destruida cuando las aeronaves de las FDI recibieron la luz verde para iniciar los bombardeos.

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Donald Trump se muestra implacable con Irán. Foto Efe

Donald Trump se muestra implacable con Irán. Foto Efe

“I call the shots” (Yo tomo las decisiones), había advertido Trump en las horas previas a los medios de comunicación en un intento de demostrar autoridad sobre la política exterior de la región. Pese al optimismo del Gobierno norteamericano, que aseguraba estar en "el cuarto cuarto" para cerrar un pacto de neutralidad nuclear con Irán, la realidad en el terreno desbordó cualquier contención diplomática.

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