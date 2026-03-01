Esteban Allasino: "A Cornejo le gustan los resultados en la gestión como a mi"

Tiene algo contagioso: un entusiasmo que al principio puede parecer una pose, pero cuando empieza a hablar se nota que es genuino. Además, al recorrer los pasillos del municipio-donde en el pasado reciente funcionó el instituto Antonio Próvolo, escenario del caso de abuso eclesiástico más grave de la historia argentina-, las oficinas tienen mucho de su importa: gente sonriendo y paredes decoradas con frases y colores alegres. Esteban Allasino , el intendente de Luján de Cuyo , ganó las elecciones para concejales del domingo pasado arañando el 60% de los votos: metió 5 de las 6 bancas en juego.

No hace alarde de eso. Algo fue fundamental: su decisión de sumarse a la alianza La Libertad Avanza más Cambia Mendoza.El PRO, que era opositor en la provincia, en épocas en las que lo lideraba Omar De Marchi, ahora es oficialista y claramente lo es de su mano, aunque trate de evadir hablar de internas políticas. O se refiera lo justo y necesario, de acuerdo a su mirada.

En esta Entrevista con MDZ, también responde sobre su relación con el gobernador Alfredo Cornejo y de lo que viene. Tiene una visión similar a de la del primer mandatario sobre la situación provincial y nacional. Como ingeniero que es, la planificación es clave para su gestión. Incluso, muestra un contador que le indica que le quedan 652 días de mandato. Además, se refiere a las deudas y las zonas "postergadas" del departamento, un término que rechaza.

-Ganó el espacio que entendemos que hace 10 años viene transformando Luján. Era encargado de bacheo cuando empecé, Omar (De Marchi) era el intendente, acá había un problema y pudimos resolver mucho de eso y hoy podemos hacer cosas que en aquel momento eran insoñadas. En algo práctico, te lo pongo: acá está el parque solar en la playa de estacionamiento y la verdad de que no sé si hay otro municipio de la Argentina que esté pudiendo ir en esa tendencia. Nosotros creemos que vamos a ser el primer municipio de toda la Argentina que tenga el 100% de la energía que consume, generada con autogeneración de fuentes sustentables. Todas esas pequeñas cosas sumadas,una tras otra, hacen que los vecinos nos elijan así que estamos contentos.

-¿La alianza con Cambia-Mendoza y la Libertad Avanza fue clave para el triunfo del domingo?

-En octubre ese mismo espacio sacó más o menos 50 y pico, 60 puntos en todos lados y ahora los volvió a tener, así que hay una clara vocación de los vecinos, de elegir a aquellos que tienen una misma mirada de orden. Creo que el común de la gente quiere vivir en un país normal. Se encuentra con que la Libertad Avanza, Cambia-Mendoza, el PRO, la Municipalidad de Luján, trata de tener las cuentas al día, reglas claras de administración, y eso fue lo que validó. Y en casi todos lados, de los 18 municipios, si no me equivoco, en 15 ganó la propuesta de Cambia-Mendoza con la Libertad Avanza.

Hay un grueso de los mendocinos que quiere que esto sea una gran provincia y los municipios estén bien ordenados.

-¿Pensás que Alfredo Cornejo es un líder positivo para la provincia?

-De los últimos 10 años, él fue gobernador en el 2015, después fue senador, y ahora vuelve a ser gobernador. Mendoza ha tenido un proceso de mejora en la administración pública. Voy a hacer un contraste con lo que era Luján en el pasado, lo mismo en la provincia con Paco Pérez que como gobernador era muy malo. Acá no se le pagaban a los empleados, ni a los proveedores, ni se hacía la recolección de la basura.

Se mejoró un montón, se resolvieron los problemas y en la provincia ha ido pasando lo mismo. Está mucho mejor administrada esta provincia que la que había hace 10 años atrás. Sin embargo, en sintonía a eso, no es la Argentina el país que más creció de la región en los últimos 10 años.

Pero así todo, sin poder Mendoza lucirse en un contexto de poco crecimiento, sigue siendo el lugar de la Argentina donde el sector privado más esperanza e ilusión tiene.Mendoza es la provincia que en un año y medio hizo la mayor transformación en relación a la energía sustentable. Los que San Juan hizo en 15 años, Mendoza lo hizo en un año y medio.

Es decir que hay muy buenos indicadores positivos, aunque si la Argentina fuera un país que estuviera creciendo a 8 puntos por año, Mendoza probablemente le iría mucho mejor. Pero me parece que estamos haciendo las cosas bien y cosecharás tu siembra.

-¿Te llevás bien con Cornejo?

-La verdad que tenemos una buena relación. Soy más joven, entonces él en el equipo tiene chicos de mi edad, como soy Natalio, Mercedes... (Mema y Rus, los ministros de Hacienda y Seguridad, respectivamente) y por estos temas hablo con ellos directamente, aparte respeto mucho la investidura del gobernador.

Pero nos va bien, él es metódico, le gustan los resultados. Yo soy ingeniero, trabajo como intendente, me gustan los resultados. Así que en ese sentido estamos bien.

esteban allasino intendente luján de cuyo-17 Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Te proyectás en el Frente Cambia Mendoza?

-¿Yo personalmente? No, mirá. Yo tengo un contador acá en el teléfono, que cuántos días me quedan para cada cosa. Me quedan 652 días para terminar mi gestión.

Entonces me parece, esta frase la dijo Napoleón en algún momento, que el arte de gobernar consiste en impedir que la política interfiera con la gestión. Entonces cuando uno se proyecta, se sube a un trampolín y está pensando, ¿ahora qué puedo hacer? Ahí mete una política en cada decisión. Me parece que ahí posterga las cuestiones técnicas.

Hay una dimensión de la estructura política, las conversaciones...Pero como en tu vida tenés un tiempo para hacer cada cosa, no podés estar todo el día de café en café, de rosca en rosca, de conversación en conversación, de temas estériles que no le interesan a nadie más que al político y que postergan lo verdaderamente importante... ¿Hay un tiempito para la discusión política? Sí, pero hay que tener un gran tiempo para hacerlo. Aparte donde me siento más cómodo, me divierto, la paso bien y donde creo que generamos cosas de más impacto, es en la gestión.

-¿El año que viene entonces o a fines de este año vas a tomar una decisión si vas a ir por la reelección o no?

-Cualquiera de esas decisiones de índole electoral se tienen que tomar el año próximo, 2027... Así que hasta ese momento vamos a estar concentrados en el hacer y nadie toma una decisión en soledad.

Nosotros somos un equipo de trabajo. Ojalá que el intendente pudiera saber todo lo que pasa. No, el intendente es uno más de un equipo, aquí hay una responsabilidad pública.

-El domingo pasado cuando ganó la Libertad Avanza más Cambia Mendoza, en Luján de Cuyo, te llamó Mauricio Macri para felicitarte. ¿Hoy te sentís el referente del PRO dentro Cambio Mendoza y por otro lado te quería preguntar si pensás si el PRO de alguna manera, no sé si a desaparecer, pero tiende necesariamente a hacer un cambio porque su electorado es el mismo electorado de la Libertad Avanza?

-Yo no soy consultor político. Entonces tomo cosas que dicen los consultores. Los consultores dicen que hay cada vez menos representación partidaria. Difícilmente vos vas a una reunión social y la gente se autodefina de un partido político. Yo voy a una plaza, nunca nadie me ha preguntado de qué partido político soy.

Sin embargo, el PRO, que es un nombre completo de la propuesta republicana, tiene un fin, una búsqueda, un objetivo de respetar la separación de los poderes, mostrar de manera ejemplificadora que se puede administrar con transparencia, con honestidad, con eficiencia, tomar lo mejor del sector privado, adaptarlo al sector público. Luján es un modelo de éxito, si se quiere, o al menos nosotros lo interpretamos así.

Después el PRO tiene un montón de referentes de Mendoza y tiene un presidente que es Gabriel y ojalá que el PRO pueda seguir aportando buenas experiencias. Pero no creo que en un futuro, la gente defina su voto por el color del espacio político. Milei es el presidente, no tenía ni partido político.

Entonces se está viendo ese fenómeno a nivel mundial de que es más una persona con una buena dialéctica, con una buena propuesta, con un ejercicio de la energía bien puesto y va a ir por ahí. Pero el PRO tiene algo para aportar también.

-El domingo pasado en Luján de Cuyo ganaron con un abultado porcentaje pero hubo un 40% que no te votó o votó a otro partido. Los que no te eligieron, ¿por qué no te eligieron? ¿Por qué no eligieron esta gestión o no decidieron apoyar a tus concejales?

-Ningún árbol crece hasta el cielo. Nadie saca 100 puntos. Menos en una legislativa donde se distribuyen las opciones para legislar.Lo que ha hecho la oposición es que se presentaron ideas similares en 7 espacios distintos. El problema hay que preguntárselos a ellos ya que el peronismo y el kirchnerismo pelean. La verdad es que los vecinos de Luján no han acompañado ni al kirchnerismo ni al peronismo en la elección. No sacó ninguno 10 puntos.Y las otras fuerzas tampoco. ¿Será porque la experiencia de gestión es evidente? Muchos de los que viven acá hace 10 años tienen muy claro el recuerdo de que no se levantaba la basura.

esteban allasino intendente luján de cuyo-6 Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Qué deudas, si se puede decir así, pensás que tenés o qué te gustaría hacer antes de terminar este mandato?

-Nosotros somos muy obsesivos con la planificación.Tenemos una planificación muy prolija. Ahora, el 12 de marzo, que vamos a hacer la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, vamos a presentar esa planificación y rendición de cuentas.

Nosotros hicimos un plan de gestión.Los planes de gestión, a diferencia de lo que la política está acostumbrada a hacer, tienen que tener metas claras. Vamos a hacer el pavimento, ¿cuántas cuadras? Tengo que decir, yo dije que iba a hacer 100, hice 105 o hice 30. Nosotros vamos a dar cuenta de la evolución de nuestro plan de metas.

Estamos aproximadamente en el 66% de la concreción del plan de gobierno para el 2027. Así que venimos bien. Venimos, si fuera una cuestión de tiempo, hasta mucho mejor que lo planificado.

Pero el plan de gestión, nosotros lo tenemos por ordenanza. Yo, cuando apenas asumí de intendente, lo presenté y lo hicimos como ordenanza. Cualquiera que quiera ser intendente y su equipo, tiene que presentar al día 100 de asumir su plan de gobierno.

-¿Sentís que hay zonas del departamento que están postergadas?

-Esa palabra postergada es una palabra que tiene un sesgo negativo. Luján es muy grande, tiene 5.000 kilómetros cuadrados de extensión, y al mismo tiempo en esos 5.000 kilómetros cuadrados de extensión se da multiplicidad de realidades. Vos tenés las zonas más pobladas, densamente pobladas, del departamento como es Carrodilla. Al mismo tiempo tenés Carrizal.Es una zona que tiene una realidad, su actividad principal es la actividad agrícola. Después tiene algunas vetas turísticas, productos únicos. Cuando se planificó el Carrizal, en la década del 60, se tomaron decisiones, hay matrices económicas que no fueron exitosas.Entonces vos tenés una realidad distinta.

- Por último, ¿hablás con Omar de Marchi? ¿Tenés diálogo permanente?

-Omar tuvo su colaboración con el Congreso Nacional. Y ahora tiene una función más en un ámbito semiprivado, porque es la empresa pública privada de Aerolíneas.

Es vecino, ha sido intendente, y es querido por el equipo. Entonces sí, es una persona con la que tenemos diálogo y referencias. Aunque él hace su tarea y yo hago lo mismo.