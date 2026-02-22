Cornejo, Allasino, Félix y el PJ: ganadores y perdedores de la elección de la apatía

La elección . Más allá de los protagonistas que festejan y otros que pueden estar apenados por el resultado, el dato sobresaliente de la elección fue la baja participación. Las elecciones comunales desdobladas se convirtieron en las de menor participación de la historia reciente en Mendoza. Aunque nada quita la legitimidad de los resultados, sí hace pensar en cuanta representatividad pueden sentir los ediles electos, pues en algunos departamentos, como Luján, 6 de cada 10 electores le dieron la espalda a la elección. Los intendentes desdoblaron pensando en cuidar su nicho, pero la gente le dio la espalda a esa idea.

Javier Milei. Probablemente el presidente no tenga presente que hubo elecciones en seis departamentos de Mendoza. Pero su “marca” obtuvo un éxito enorme: ganó en los departamentos de mayor peso e incluso salió tercero con el equipo “muleto” que integran los libertarios y el PD. El año pasado la “marca Milei” había arrasado en Mendoza y en las contiendas comunales también hubo impacto.

Alfredo Cornejo . Medido desde los resultados, el gobernador de la provincia sigue siendo el dirigente político de mayor peso y visión. Siempre desde los resultados. Ya había ocurrido en las elecciones legislativas del año pasado, cuando se alió a Javier Milei tras entender hacia dónde iba la tendencia electoral. Esta vez hizo lo mismo en una contienda minimalista como la elección de concejales. Por eso se alió a Esteban Allasino, intendente de Luján y allegado político a Omar De Marchi. La sintonía entre ambos igual era buena antes y ahora parece afianzarse. En esa alianza hay un perdedor silencioso: Natalio Mema, exfavorito de Cornejo en Luján.

Esteban Allasino . El intendente de Luján tuvo un recorrido zigzagueante y al final del camino se encontró con un triunfo contundente. El año pasado dudaba al ser opositor de Cornejo y oficialista con Milei. Desdobló para evitar el efecto arrastre y finalmente se alió al gobernador. Es la primera elección “propia” que le toca conducir y con casi el 60% de los votos tendrá una mayoría inédita en el Concejo. Jugó a favor suyo la división del PJ, que sumando fuerzas tendría más de 20 puntos. Allasino es uno de los dirigentes jóvenes de mayor proyección porque aún tiene posibilidades de reelegirse en Luján. Hasta ahora la tensión entre el Pro de De Marchi y Cambia Mendoza de Cornejo lo ponían incómodo. Ahora despejó variables y se animó, aún con la carga de una alianza extraña a cuestas.

Matías Stevanato . El intendente de Maipú logró una victoria significativa, pues hasta ahora al PJ le había ido mal en elecciones intermedias en el municipio más peronista de Mendoza. Lidió con las tensiones internas y también con el peso del oficialismo provincial, que tiene en Maipú una obsesión. La ratificación le sirve como impulso para un árido camino por delante: hacerse un lugar para tener proyección provincial en un partido roto.

Facundo Correa Llano. El presidente de La Libertad Avanza logró hacer crecer a esa fuerza política, que también tendrá representación en los 6 departamentos en los que se votó. Fiel aliado de Cambia Mendoza y obediente a lo que ordenan desde Buenos Aires, Correa Llano crece sin exigirse y en silencio.

Flor Destefanis. La intendenta de Santa Rosa logró ratificar su poder y tiene una tranquilidad en medio de las tormentas del PJ. Ella no puede reelegirse, pero su “marca” en el municipio pesa fuerte. También logró sostener para el peronismo un departamento que aunque es chico, tiene una historia de conflictos enorme. El año pasado Santa Rosa había sido una de las dos comunas en las que Milei no pudo ganar.

Fernando Ubieta. El intendente de La Paz también logró sostener su mayoría y los vecinos lo acompañaron. El año pasado La Paz no se tiñó de violeta como el resto de la provincia. Ubieta no puede reelegirse dentro de dos años y las elecciones de ediles sirvieron para medir posibles sucesores.

Ricardo Mansur. El intendente de Rivadavia recibió una dura derrota en manos de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Con un extenso pasado radical, Mansur está enemistado con Alfredo Cornejo. El “territorial” ahora debe repensar el futuro político. Rivadavia, igual, tiene un microclima político particular.

Omar Félix. El intendente de San Rafael recibió una derrota dura. Primero, porque no pudo movilizar. En ese departamento votó solo el 43,6% de la población. Siendo oficialismo desde 2003, los hermanos del Sur no lograron entusiasmar para que participen y tampoco para conseguir respaldo. El oficialismo provincial puso mucha energía en esa elección, pero Omar tiene el aparato municipal. Más allá del equilibrio de poder dentro del Conejo, la derrota tiene un peso político importante.

omar félix voto

Emir Félix. El presidente del PJ carga con el peso de la derrota en su departamento y también el deterioro del partido que preside. La ruptura con el kirchnerismo dejó secuelas electorales y aunque la política no es matemática, si se suman los votos de cada frente peronista, el resultado en San Rafael y Luján podrían haber sido distintos. Hay un dato que Emir puede capitalizar: en la categoría para convencionales constituyentes, el peronismo ganó en San Rafael. Emir Félix era candidato y su foto estaba en la boleta única.

La Cámpora y el kirchnerismo. El análisis sobre el impacto de la ruptura con el PJ oficial lo harán puertas adentro. Pero en lo netamente electoral les fue muy mal. En Luján tuvieron un desempeño importante, pero que puede quedar en lo testimonial. Así como la figura de Milei empuja para arriba, la del kirchnerismo parece hundir.

El PJ. El peronismo mendocino sigue sumando problemas, aunque para algunos hay señales positivas. El respaldo a Destéfanis, Ubieta y Stevanato puede ser capitalizado. Los tres intendentes no se pueden reelegir y podrían impulsar una renovación en la conducción y aspirar a otros cargos. Sin embargo el PJ antes debe terminar de saldar las peleas internas. La ruptura con el kirchnerismo, la reconstrucción y hasta el plan para aspirar a ser alternativa de poder son algunos de los ejes del futuro inmediato del peronismo.