Omar Félix perdió la elección de concejales en San Rafael y hay dudas hacia el futuro

No fue por una gran cantidad de votos, pero el Frente La Libertad Avanza más Cambia Mendoza logró ganar en la categoría concejales al histórico intendente peronista Omar Félix de San Rafael . De esta manera, el peronismo sufrió una derrota en un bastión histórico, donde fue a votar la mitad del padrón, y hay dudas sobre cómo votará la población en el futuro próximo.

Con más del 80% de las mesas escrutadas, el Frente que representa la alianza entre el partido del presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo ganó la elección con una diferencia de menos de 2%. De todas maneras, tanto estos partidos como el oficialismo municipal lograron que ingresaran 3 concejales cada uno.

En cambio, para convencionales se impuso el peronismo que llevaba a Emir Félix como principal figura.

La derrota no representa nada desde lo práctico, pero sí en términos políticos. Los hermanos Omar y Emir Félix han gobernado la comuna desde 2003. El radicalismo desea volver a administrar ese departamento, del que la vicegobernadora Hebe Casado es oriunda.

De hecho, gran parte de la contienda de esta elección desdoblada se centró en esa comuna. Que es grande en cantidad de población y territorio pero que además ha demostrado que no es proclive a votar al kirchnerismo. Por eso el peronismo fue dividido en esa comuna, como ocurrió también en Rivadavia y Luján de Cuyo. Los Félix quisieron dejar en claro que no tenían nada que ver con La Cámpora como parte de la estrategia para ganar la elección.

Pero con más del 80% de las mesas contabilizadas, 39.50% obtuvo la lista de La Libertad Avanza más Cambia Mendoza y 37.63% San Rafael en Marcha que era el listado de Félix. Estos porcentajes, de acuerdo al sistema D’ Hont, implican que cada fuerza meterá la mitad de los concejales en juego, es decir 3 y 3.

Sin embargo, Omar Félix no podrá festejar, a diferencia de sus pares peronistas de Maipú, La Paz y Santa Rosa, que ganaron en sus comunas.

A diferencia de los concejales, Emir Félix se impuso en la categoría de convencionales municipales

San Rafael es la única comuna donde en la boleta única además de la categoría concejales, figuraba la de convencionales municipales. El gobierno de Omar Félix impulsó un proyecto para hacer la primera carta orgánica de un municipio mendocino. Esa situación le trajo diferencias con el Gobierno provincial e incluso con La Cámpora.

A pesar de ser diputado nacional y el presidente del PJ, Emir Félix encabezó el listado como convencional y ganó la elección. Es decir que en este caso, los porcentajes se invirtieron. El peronismo, con el sello "San Rafael en Marcha", sacó 41.09% en cambio, La Libertad Avanza más Cambia Mendoza, 38.67%

De esta manera, Emir Félix demostró la alta imagen positiva que mantiene en su tierra que gobernó durante 13 años.

La aplastante derrota de La Cámpora en la elección de concejales

La Cámpora, que fue con lista aparte del oficialismo sacó sólo 5,55% de los votos. Claro que si esos sufragios hubieran ido a la lista oficialista, los Félix habrían ganado en la categoría concejal. Pero es una proposición tramposa: ¿toda la gente que votó a la lista del intendente, hubiera votado de la misma manera si el camporismo no se iba?

De todas maneras, con más del doble de votos que La Cámpora, - con el 11%- ganó el Partido Libertario, demostrando que Milei, como en gran parte de la provincia, sigue siendo la gran figura.