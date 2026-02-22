Alfredo Cornejo celebró ganar en San Rafael, el "triunfazo" de Luján y la alianza con LLA

El gobernador de Mendoza participó del acto oficialista tras los triunfos en tres comunas. La frase sobre el acuerdo con el oficialismo nacional y el rol del presidente Milei.

El gobernador Alfredo Cornejo llegó al búnker de Cambia Mendoza más La Libertad Avanza, ubicado en el departamento de Maipú, contento por el resultado de las elecciones municipales de este domingo. El frente ganó en San Rafael, en Rivadavia y en Luján, lo cual fue celebrado. Habló del acuerdo y del "cambio" de la Argentina.

En primer lugar, ofreció los agradecimiento "a los mendocinos que concurrieron a votar". "Si bien fue una participación menor a la que tuvimos en octubre, alertamos sobre esto, también es bueno mirar el lado positivo de la gente que sí fue a votar", señaló.

elecciones de concejales bunker LLA UCR ALFREDO CORNEJO FACUNDO CORREA LLANO Y ANDRES PETI LOMBARDI Rodrigo D' Angelo/MDZ Luego agradeció a sus votantes y dio su primera definición acerca del triunfo de la alianza. "Un agradecimiento en particular a los que votaron esta propuesta. Que es un acuerdo programático de apoyar un cambio económico en Argentina y apoyar un cambio en la forma de administrar el Estado en Mendoza. Ese cambio es el que acordamos en las elecciones de octubre y en estas municipales", expresó.

"Hay muchos mendocinos que quieren ese cambio de orientación económica a nivel nacional. Han sufrido mucho pero están teniendo tolerancia y apoyo para que esos cambios den resultado en su vida cotidiana. Un programa que quieren continuar lo que se ha hecho bien en Mendoza y hacer los cambios que hagan falta", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmpierobon/status/2025736407369605496&partner=&hide_thread=false El gobernador @alfredocornejo destacó el triunfo de La Libertad Avanza+Cambia Mendoza en San Rafael. "Estamos festejando como locos en San Rafael", manifestó a @mdzol @mdz_radio. pic.twitter.com/KXr8FeKBZb — Gianni Pierobon (@gmpierobon) February 23, 2026 El resultado electoral Tras resaltar el trabajo de los presidentes de la UCR y LLA en Mendoza, Andrés Lombardi y Facundo Correa Llano respectivamente, por su trabajo para conformar la alianza, destacó las victorias en 3 de los 6 departamentos. "Un gran triunfo en Rivadavia, un triunfo en San Rafael que celebramos desde aquí y un triunfazo en Luján, con 50 puntos respecto al segundo", aseguró. Además, señaló que en Maipú se hizo una "excelente elección".