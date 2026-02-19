Viñateros acusan "rechazo" de Alfredo Cornejo y cese de molienda por la crisis vitivinícola

Tras una semana donde el sector vitivinícola protestó en las calles de Mendoza por el bajo precio de la uva y la crítica situación de los productores primarios en medio de una temporada compleja, en la mañana del jueves el gobernador Alfredo Cornejo le quitó valor a los reclamos, acusando que “fueron muy pocos” los que reclamaron.

En contrapartida, los viñateros insistieron en el pedido y aseguraron que el mandatario provincial rechazó reunirse con ellos y escuchar sus inquietudes, delegando la tarea a la Secretaría de Agricultura. Asimismo, acusaron que la situación es crítica, incluso con bodegas que podrían cesar la molienda en plena temporada.

En declaraciones a la prensa, el Gobernador de Mendoza aseguró que los reclamos que se registraron el pasado 10 de febrero en la Legislatura local , donde productores vitícolas y frutihortícolas regalaron sus productos en protesta por el bajo precio de sus productos, no se pueden atribuir al sector vitivinícola en general “porque está súper dividido”.

Según su interpretación, “fueron muy pocos productores” los que llegaron a Legislatura y “se referencian con una dirigente específica, que es (Gabriela) Lizana y fueron a visitarla a ella”. Sin embargo, como lo expresaron los propios referentes autoconvocados a MDZ Online , el plan inicial implicaba una visita a Casa de Gobierno y la entrega de un petitorio específico en las oficinas del cuarto piso, algo que se truncó por la ausencia de Cornejo, quien se encontraba en París, una de las paradas de su última gira europea.

Ante el “faltazo” de la máxima autoridad mendocina cambiaron sus planes y entregaron el pedido a los legisladores que los recibieron en el edificio ubicado en Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento, entre los que se encontraba la diputada massista, quienes se comprometieron a dirigir su pedido al Ejecutivo.

En la jornada del miércoles, representantes viñateros fueron informados que el pedido de audiencia que habían hecho al Gobernador fue derivado a la Secretaría de Agricultura, dependiente del Ministerio de Producción que comanda Rodolfo Vargas Arizu. “Parece que Cornejo no quiere hablar con los productores”, cuestionó uno de los referentes del Este mendocino.

Herramientas insuficientes

De acuerdo a lo expresado por Alfredo Cornejo, “las herramientas que piden los productores no solucionan el problema” que enfrenta la vitivinicultura esta temporada. “Que el Estado compre vino no soluciona el conflicto. Lo que sí tenemos, y que ya se informó, es un crédito abierto a una tasa muy baja con el Banco Nación, donde nosotros subsidiamos. Ese es el aporte que la Provincia puede hacer a la cosecha y acarreo”, expresó.

Respecto a los créditos de cosecha y acarreo anunciados hace una semana en Mendoza, los productores cuestionaron que estas herramientas son deficientes por varios motivos. En primer lugar calificaron que los montos que otorgan son insuficientes. En el caso del financiado por intermedio del Fondo para la Transformación y el Crecimiento(FTyC) está orientado a productores que exploten hasta 20 hectáreas de viñedo y por un monto máximo a financiar de $7.000 por quintal de uvas no varietales y de $9.000 para las varietales.

En tanto, los otorgados por el Banco Nación cuentan con diferentes términos para pequeñas y medianas y grandes empresas, tanto en peso como en dólares. En pesos, el plazo es de hasta 12 meses, con tasas de interés del 24% TNA fija para créditos amortizables y del 26% TNA fija para aquellos con pago íntegro al vencimiento, mientras que en la divisa estadounidense otorgan hasta US$ 300.000 por cliente en un plazo de 180 días, con pago íntegro al vencimiento y una tasa fija del 2,50% TNA para pymes y de 2,75% TNA para grandes compañías.

Otro punto cuestionado por el sector productivo es “la burocracia” para la aprobación de los créditos. “Hace más de dos meses que 40 productores estamos pidiendo un préstamo porque no llegamos a la cosecha. Y esto lo venimos diciendo desde septiembre, pero desde diciembre estamos llevando papeles y todavía no sale el crédito por cualquier tipo de motivo. De 40 solo se han aprobado 11, y la uva no puede esperar en la planta”, se quejaron los vitivinícolas.

Por último, Cornejo también señaló que las gestiones provinciales también incluyen el estipulado por ley acuerdo Mendoza-San Juan, donde las autoridades de ambas jurisdicciones deben determinar todos los años qué porcentaje de la producción será destinada para la elaboración de mosto. “Todo eso ya se está haciendo. Ese es el apoyo que hacemos a la agricultura y la vitivinicultura”, remarcó el funcionario.

Alerta por un posible cese de la molienda

De acuerdo a los productores, todo este escenario ha llevado a que algunas bodegas consideren no continuar con la molienda de uva en pleno inicio de la vendimia en la provincia. Como caso de referencia pusieron a Bodega Monte Real, perteneciente al empresario Miguel Abdala.

“El motivo no es económico o por problemas financieros de la bodega, sino que los productores no tienen plata para cosechar la uva y llevarla al establecimiento. Si no hay financiamiento para los productores podría cerrar porque no tienen materia prima para hacer vino”, completaron.