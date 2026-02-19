La crítica de Cornejo tras el "error" en el artículo de las licencias por enfermedad

El gobernador lamentó que ningún legislador haya advertido la inclusión del artículo de la reforma laboral que reducía el sueldo a empleados en casos de enfermedad.

En la previa de la votación del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el gobernador Alfredo Cornejo criticó la modificación a las licencias por enfermedad que obtuvo media sanción en el Senado. El mandatario provincial calificó de “error” el artículo en cuestión y lamentó que ningún legislador haya advertido su inclusión en la iniciativa.

El artículo 44 de la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado la semana pasada proponía un cambio en las licencias por enfermedad o accidentes ajenos al trabajo, estableciendo que los empleados cobren el 50% o el 75% del salario, en lugar del 100%.

Tras la polémica y las críticas que generó esta modificación, el Gobierno nacional decidió dar marcha atrás y eliminar el artículo antes de la votación de la Cámara de Diputados que tendrá lugar este jueves en el Congreso.

En la previa de la sesión de esta tarde, el gobernador Cornejo manifestó que “es evidente que ha sido un error y es una pena que ningún legislador lo haya mirado, lo haya notado cuando se sancionó”.

El gobernador mendocino indicó que espera que los diputados corrijan la redacción de ese artículo y expresó que esa modificación no formaba parte de los objetivos del borrador que elaboró el Consejo de Mayo.