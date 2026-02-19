Alfredo Cornejo: "No tuvo acatamiento el paro en Mendoza"

El gobernador aseguró que los servicios públicos y los privados en general funcionan con normalidad en medio de la jornada nacional de huelga convocada por la CGT.

El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves no tuvo acatamiento en Mendoza. El mandatario provincial resaltó que los servicios públicos y los privados en general funcionan con normalidad.

“La información que tenemos es que todos los servicios públicos y en general los privados, no tuvo acatamiento el paro en Mendoza”, expresó esta mañana Cornejo, luego de participar de una entrega de viviendas en el Barrio San Alberto III en Guaymallén.

El gobernador sostuvo que la medida de fuerza a nivel nacional no tuvo impacto este jueves en la provincia. “Es habitual en Mendoza que no tengan alto acatamiento y en este caso no ha tenido casi ningún acatamiento”, advirtió.

“El transporte público es la clave de los paros. En Buenos Aires se ve otra postal diferente a la del interior", expresó el mandatario en relación al casi nulo acatamiento de los choferes de colectivo a la huelga.