Alfredo Cornejo le bajó el precio a las protestas de productores vitivinícolas

El gobernador Alfredo Cornejo relativizó este jueves las protestas vitivinícolas de los últimos días y aseguró que aquellos que se manifestaron en la Legislatura Provincial "fueron muy pocos".

El mandatario, en diálogo con los medios de comunicación, consideró que el sector vitivinícola "no se debe mencionar como un conjunto porque está súper dividido" y sostuvo que los que protestaron la semana pasada en la Legislatura, en pedido de un mejor precio de la uva "fueron muy pocos" y que "se referencian con una dirigente específica, que es (Gabriela) Lizana", diputada massista.

Añadió que "las herramientas que piden son todas herramientas que no solucionan el problema, es decir, que el Estado compre vino no soluciona el problema de la vitivinicultura".

En este sentido, dijo que lo que el Gobeirno está haciendo es "abrir créditos a una tasa muy baja con el Banco de la Nación que nosotros subsidiamos, ese es el aporte de la provincia, para hacer cosecha y acarreo".

Puso en valor también "el acuerdo con San Juan, de cuánto se hace mosto, son los instrumentos que podemos poner disponibles para eso. Todo eso ya se está haciendo, ya hay gente tramitando créditos en el Banco de la Nación, y ese es el apoyo que hacemos a la agricultura y a la vitivinicultura", comentó.

Si bien aún sostienen algunos productores que actualmente "no hay precio de la uva", de acuerdo a los cálculos realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el precio que debería pagarse esta temporada para el kilo de la variedad criolla es de $420, sin embargo, los productores primarios están recibiendo alrededor de $200.

Caravanazo a la Legislatura de productores vitivinícolas

Como informó MDZ, el martes pasado, productores vitivinícolas y frutihortícolas mendocinos se convocaron en la zona de la Legislatura, donde regalaron frutas y verduras en medida de protesta.

Luego de un “caravanazo” que partió desde la zona Este, se instalaron a metros de la Plaza Independencia donde entregaron su mercadería totalmente gratis para reclamar por los bajos precios que se están pagando en la temporada.

reclamo productores-16 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Autoconvocados en Acceso Este y Costa Canal Montecaseros, decenas de productores llegaron a la intersección de Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento, a metros de la Plaza Independencia, donde regalaron principalmente uva, hortalizas y otras frutas a los mendocinos. Esta fue la primera de las medidas acordadas en búsqueda de una respuesta oficial ante los escasos valores que están cobrando los productores primarios, en comparación a lo que finalmente se paga en el mercado.