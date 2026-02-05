Productores regalarán frutas y verduras en protesta por los bajos precios

Luego de una “fructífera” reunión de la que participaron alrededor de un centenar de productores , representantes de los sectores vitivinícola y frutihortícola definieron que el próximo martes de 10 de febrero regalarán frutas y verduras y harán un caravanazo hacia Casa de Gobierno en señal de protesta por los bajos precios que se están pagando sus productos esta temporada a los agricultores mendocinos.

Durante la noche del miércoles , productores, contratistas, representantes de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), de Foeva y de productores hortícolas y la diputada Gabriela Lizana llegaron al Este mendocino, a la intersección de la Ruta 7 y Eva Perón en San Martín, donde participaron de una “altamente fructífera” reunión en la que asumieron “el compromiso de trabajo conjunto para abordar las problemáticas del sector”.

En la misma, establecieron como primera medida de protesta para el próximo 10 de febrero desde la 9 de la mañana una concentración en Acceso Este y Costa Canal Montecaseros. Desde allí, los productores se dirigirán en un caravanazo a la Ciudad de Mendoza con el objetivo de entregar hortalizas, uvas y otras frutas a la población.

Su intención es visibilizar el bajo precio que reciben los productores primarios en comparación con los valores finales que se pagan en el mercado.

Además, elaborarán una nota dirigida al gobernador Alfredo Cornejo en la que se incluirá una serie de pedidos y planteos consensuados entre los diferentes actores involucrados en la difícil situación que está atravesando el agro mendocino.

productores del este

La comparación con San Juan

Principalmente desde el sector vitivinícola, reclaman al gobierno mendocino la falta de intervención para mejorar el precio de la uva en la provincia y comparan lo que han hecho las autoridades de San Juan ante el mismo escenario.

“Le vamos a pedir con suma urgencia una audiencia al Gobernador porque vemos que en San Juan ya se han reunido con los productores, los escuchan y le buscan soluciones, pero desde acá no se hace nada”, dijo Ernesto Tagliavini, uno de los productores autoconvocados que participó de la asamblea.

Tagliavini anticipó que esta es una primera medida y luego seguirán evaluando qué acciones tomar, incluso durante los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia. “Vamos a pedir sí o sí un plan de compra de uva. En San Juan el Gobierno ya los va a ayudar para tener un precio de $260 por kilo”, anticipó.