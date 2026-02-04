Productores del Este preparan cortes de ruta y caravanazo por el precio de la uva

La novela que se repite cada verano en el comienzo de una nueva vendimia, este año parece repetirse con un tinte especial. Es que en medio de una crisis financiera que están atravesando algunas bodegas que ha impactado en toda la cadena vitivinícola , la caída del consumo y las exportaciones, la discusión por el precio al que se pagará la uva esta temporada ha llegado con posibles cortes de rutas y caravanazo de por medio.

Productores de la zona Este, la de mayor volumen dentro de la provincia de Mendoza, convocaron para la noche de este miércoles a una asamblea donde discutirán sobre las posibles medidas a tomar. Entre las principales inquietudes se presentan el precio al que se pagará la uva esta cosecha, con valores por debajo incluso que 2024, y la falta de intervención del Gobierno provincial ante esta situación.

“Estamos evaluando un corte de ruta, un caravanazo o un acampe en Casa de Gobierno. Algo vamos a hacer porque no hemos tenido ninguna respuesta de las autoridades, todo lo contrario”, expresó en diálogo con MDZ Online Ernesto Tagliavini, uno de los productores autoconvocados.

El viticultor comparó el accionar del Gobierno mendocino con su par sanjuanino, donde destacaron la intervención ante la difícil situación que están atravesando los productores primarios. En la vecina provincia, el Ministerio de Producción anunció un alivio para productores, comercios e industrias, con la mejora de montos, plazos y tasas de financiamiento disponibles para quienes certifiquen daños de contingencias climáticas.

En su reclamo, Tagliavini resaltó que los productores están frente a una desventaja muy grande sobre los valores que se pretenden pagar en la temporada. “El producto vale menos del año pasado, pero hemos tenido un aumento de costos de un 30%, sumada la inflación que ha habido en el año. Estamos en un tema realmente terminal”, afirmó.

En este sentido, el productor fue muy duro con la administración de Alfredo Cornejo, acusando una abandono de la actividad: “En San Juan el Gobierno está haciendo algo para paliar la crisis. Acá están con la minería y no les importa nada más. Al contrario, no cabe duda que están deseando que desaparezca”, completó.

Anteriormente, la problemática de los precios ya había sido planteada por el sector productivo. De acuerdo a las declaraciones de Luis Cañas, productor mendocino, el kilogramo de uva se estaría pagando alrededor de $220 por kilo, un precio incluso por debajo de la temporada anterior y la de 2024. Por aquel entonces, el Gobierno de Mendoza intervino el mercado comprando uva para mosto a un precio de $230 por kilogramo.

A eso se le suma la preocupación de que muchas bodegas han anticipado que no comprarán ciertas variedades de uva: “Más allá de que hay algunas con más problemas, en esta época todas atraviesan una puja fuerte entre precios y demanda. Hay un tironeo muy marcado. Entonces, incluso aquellas que no están tan mal financieramente nos dicen que muchos no van a comprar uva”, concluyó Cañas.