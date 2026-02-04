Presupuesto 2026: qué variables ponen en duda el cumplimiento del plan económico del Gobierno

La aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso fue destacada por el columnista de economía Carlos Burgueño como un hecho central para la administración pública y la institucionalidad del país, aunque advirtió sobre las dificultades de cumplimiento de las metas incluidas en el texto.

“Obviamente la aprobación del presupuesto es una muy buena noticia”, señaló en MDZ Radio, aunque remarcó que “básicamente es muy difícil de cumplir” en términos de variables macroeconómicas como “inflación, dólar, crecimiento, exportaciones, importaciones, nivel de gasto, nivel de recaudación”. Según su análisis, “creo que no se va a cumplir una de todas las variables”.

Sin embargo, Burgueño subrayó que el valor principal del Presupuesto radica en que “le da institucionalidad a la administración pública” y que a partir de ahora “es responsabilidad del gobierno dar explicaciones sobre por qué se está cumpliendo o no” lo proyectado. En ese sentido, sostuvo que contar con una ley de Presupuesto implica una obligación de rendición de cuentas trimestral y expresó su deseo de que “hayan sido los últimos años sin presupuesto” en la democracia argentina.

“Tener un presupuesto después de tres años es una buena noticia”, insistió, aunque lo calificó como “endeble”, pero “mejor esto a no tenerlo”.

En paralelo, Burgueño se refirió a la reciente aprobación de la ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el ingreso de ahorros no declarados al sistema financiero. No obstante, advirtió que existe un obstáculo inmediato: “hay un problemita en todo esto: no está la reglamentación”.

Según explicó, mientras no se publique la normativa correspondiente, “los bancos todavía se manejan con una legislación anterior, que es que no los pueden recibir”. También mencionó que la ley incorpora “cambios impositivos importantes” y que para acceder al régimen es necesario “adherir a un nuevo régimen de ganancias”.

Burgueño consideró que la norma puede funcionar como un puente para reducir la economía informal: “en un país que tiene entre un 40 y un 50% de economía en negro, tenés que tener puente de blanqueo”. Sin embargo, advirtió que “el mecanismo es complejo, no es tan friendly” y que podría no generar el impacto esperado en la cantidad de dólares que ingresen al sistema.

Finalmente, resumió que el Gobierno apuesta a este esquema, aunque el resultado dependerá de su implementación: “vamos a ver cómo resulta, el ministro está entusiasmado… vamos a ver”.