El dólar blue volvió a subir, pero el oficial sigue lejos del techo de la banda

El dólar retomó este miércoles la cotización al alza, luego de interrumpir una racha de ocho subas en fila durante la jornada del martes. En el mercado de futuros, la jornada estuvo marcada por una tendencia negativa. Durante la última semana de enero, la autoridad monetaria adquirió u$s179 millones en el mercado cambiario.

El dólar oficial cerró así a $1415 para la compra y $1465 para la venta, sin registrar cambios desde la jornada del martes según el registro del Banco Nación. Mientras tanto, el dólar blue aumentó levemente unos $5 en su cotización hoy.

En este marco, el dólar mayorista avanzó $1,5 (+0,10%) y cerró en $1.447,50.

Con estos valores, el dólar tarjeta o turista -que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias- se posicionó en $1.904,50. Por su parte, en el promedio que realiza el BCRA, la cotización fue de $1.465,92.

Mientras, los dólares financieros muestran un comportamiento mixto. El MEP cae 0,1% hasta $1.458,60, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanza apenas 48 centavos, a $1.493,52.

dolar billete 100 franklin (8) El dólar oficial está lejos del techo de la banda. Alf Ponce Mercado / MDZ

El precio del dólar blue hoy y el contexto de las reservas

En el mercado informal, el dólar blue aumentó $5 hasta los $1.455. En el caso del dólar cripto, que cotiza las 24 horas, su valor es de $1.493,99.

La mejora de las reservas estuvo impulsada principalmente por el complejo agroexportador, que liquidó u$s434 millones en la última semana de enero y cerca de u$s1.800 millones en todo el mes.

A esto se sumó el ingreso neto de divisas por emisiones de deuda corporativa, que más que compensó la demanda vinculada a importaciones y a la formación de activos externos.

Si bien el monto fue inferior al de la semana previa, permitió cerrar el mes con compras netas por u$s1.158 millones, el mejor resultado mensual desde febrero del año pasado, cuando se habían superado los u$s2.000 millones.

Según operadores, esto refleja expectativas acotadas de corrección cambiaria en el corto plazo.

Para abril, se espera un tipo de cambio de $1.545, mientras que para julio se lo proyecta en $1.652.

El Banco Central siguió comprando divisas y el Banco Central mantiene la cotización por debajo del techo de la banda de flotación.