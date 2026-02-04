Los salarios pretendidos crecieron por encima de la inflación: de cuánto es el promedio

Los salarios pretendidos promedio cerró 2025 con una suba acumulada del 34,66%, de acuerdo con el último Index del Mercado Laboral elaborado por Bumeran . El incremento anual se ubicó por encima de la inflación acumulada del período, que fue del 31,5%, aunque mostró señales de desaceleración hacia el final del año.

Según el informe, en diciembre el salario requerido promedio registró una baja mensual del 3,71% y se ubicó en 1.731.592 pesos mensuales . Se trató del retroceso más pronunciado de todo el año y marcó un cambio de tendencia luego de varios meses de ajustes al alza. Aun así, el balance anual resultó positivo en términos reales, al superar el avance de los precios.

El desempeño de 2025 contrastó con lo ocurrido en 2024, cuando el salario pretendido acumuló un incremento del 165,31%, en un contexto de inflación del 117,8%. Desde Bumeran señalaron que el año pasado estuvo marcado por una mayor estabilidad relativa, aunque con comportamientos dispares a lo largo de los meses. El mayor aumento mensual se dio en enero, con una suba del 7,30%, seguido por septiembre con un 6,16% y marzo con un 5,34%.

En el último tramo del año, los salarios solicitados lograron ubicarse por encima de la inflación en algunos meses puntuales, como julio y septiembre, cuando los incrementos mensuales fueron del 5,18% y 6,16%, respectivamente. Sin embargo, diciembre cerró con un ajuste a la baja que impactó en todos los niveles de seniority.

Por categoría, en diciembre el salario promedio pretendido para los puestos de jefe y supervisor fue de 2.538.945 pesos mensuales , con una caída del 3,58% respecto al mes anterior. En los niveles senior y semi senior , el promedio se ubicó en 1.743.388 pesos , con un descenso del 3,78%, mientras que en el segmento junior alcanzó los 1.248.984 pesos , con una baja del 3,59%.

Marketing y comunicación con los mayores aumentos

En cuanto a los sectores con mayores incrementos acumulados durante 2025, en el segmento junior se destacaron Recursos Humanos, con una suba del 46,50%; Administración y Finanzas, con 37,29%; Marketing y Comunicación, con 36,86%; y Otros, con 35,15%, todos por encima del promedio junior, que fue del 33,56%. En los niveles senior y semi senior, los mayores aumentos se registraron en Marketing y Comunicación, con 49,72%, y en el área Comercial, con 43,04%.

El relevamiento también identificó las posiciones con las remuneraciones pretendidas más altas del año. En octubre, el sector de Sistemas lideró en los puestos de jefe y supervisor con 4.625.000 pesos mensuales, mientras que en Corporate Finance los niveles senior y semi senior alcanzaron los 4.000.000 pesos. En el segmento junior, el mayor registro se dio en Dirección en agosto, con 2.910.000 pesos mensuales. En el otro extremo, los salarios más bajos se observaron en actividades como Mantenimiento y Limpieza, Hotelería Hospitalaria y Telemarketing.

En diciembre, las remuneraciones pretendidas más elevadas se concentraron en Control de Gestión para jefaturas y supervisión, con 4.475.000 pesos mensuales; en Producto para perfiles senior y semi senior, con 3.750.000 pesos; y en Ingeniería en Petróleo y Petroquímica para el segmento junior, con 2.375.000 pesos. Las remuneraciones más bajas del mes se registraron en Otras Ingenierías, Mantenimiento y Limpieza y Camareros, según el nivel jerárquico.

El informe también analizó la brecha salarial según género. Durante todo 2025, la diferencia en el salario pretendido se mantuvo por encima del 4,74% a favor de los hombres. En diciembre, el salario promedio solicitado por los hombres fue de 1.812.762 pesos mensuales, frente a 1.655.770 pesos en el caso de las mujeres, lo que implicó una brecha del 9,48%, aunque con una leve reducción respecto al mes anterior.

La disparidad se amplió a medida que aumentó el seniority. En el segmento junior, la brecha fue prácticamente inexistente, con apenas un 0,37%. En los niveles senior y semi senior ascendió al 9,54%, y en los puestos de jefe o supervisor alcanzó el 18,30%.

Por último, el estudio señaló que la participación masculina en las postulaciones fue mayor que la femenina durante todo el año. En diciembre, las mujeres representaron el 48,51% de las postulaciones, frente al 51,49% de los hombres. Esta diferencia se profundizó en los niveles jerárquicos más altos, donde las postulaciones masculinas superaron ampliamente a las femeninas.