El efecto dominó de la crisis de las bodegas: se resquiebra la cadena vitivinícola

Mientras que en Bodega Norton se conocieron los plazos determinados por la Justicia para avanzar con el concurso de acreedores y en Bodegas Bianchi se siguen sumando cheques rechazados para contabilizar una deuda de más $1.200 millones al 29 de enero, en uno de los eslabones más importantes pero más débiles de la cadena vitivinícola comienzan a sentirse los efectos colaterales de las crisis financiera: los productores .

De acuerdo a fuentes del sector, los desajustes financieros que han tenido las mencionadas bodegas - a la que se puede sumar el caso de Casa Montes de San Juan - y los ajustes que han tenido que realizar otras para mantener los balances en verde han tenido consecuencias directas en los distintos actores de la vitivinicultura . Desde empresas proveedoras que han visto desajustadas sus cuentas por la magnitud de las deudas no cobradas hasta productores primarios que han sido advertidos de que este año no se comprará uva.

Quedándonos con el último grupo, Luis Cañas, productor referente de la zona Este comentó a MDZ Online que, más allá de que sean o no bodegas afectadas por una mala situación financiera ya han advertido que determinadas variedades de uvas no van a ser compradas esta temporada: “Nos dicen no solo que muchos no van a comprar uva, sino también que algunas variedades, principalmente de las tintas, que no las van a querer”, advirtió el referente.

A eso, de acuerdo a Cañas, se le suman tres serios atenuantes para los productores: la falta de adelanto de cosecha; los plazos de pagos de la uva; y las especulaciones sobre nuevas deudas por parte de las bodegas. Sobre el primero de los puntos, señaló: “Ninguna da adelantos de cosecha y, cuando alguna los ofrece, quiere cobrar los mismos intereses que le cobra un banco a la bodega por adelantar el dinero”.

Respecto a los plazos, los productores alegan que, amparadas en la situación crítica, las bodegas buscan extender el pago ya para la segunda mitad de 2026: “Te dicen que la van a pagar de junio a diciembre”, lanzó.

Sobre el tercer punto, Cañas opinó: “Cuando nos juntamos algunos referentes, tenemos miedo de que las crisis de Bianchi y de Norton generen un efecto dominó cuando las bodegas ya tengan la uva adentro. Quizás estén todas mal financieramente. Yo llevo 37 años como productor y no sería la primera vez que reciben la uva y en abril se presentan en convocatoria. O que empiecen a aparecer cheques rechazados”.

“Tenemos miedo de que las olas sigan cayendo por esta psicosis. Lo hemos analizado con gente de San Juan y de Mendoza”, sumó.

Quien también hizo referencia al tema fue Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar): “Desde la institución desconocemos si ha tenido impacto a nivel masivo de la actividad. Ahora bien, desconocer que si hay grandes empresas que mueven sumas altas en la comercialización no va a impactar es no estar viendo la realidad. Es obvio que va a impactar, pero ojalá que sean casos menores”, opinó.

El dilema de los precios

Por estos días, otro de los tópicos que preocupan a los productores es el precio al que se pagará la uva esta temporada. “Más allá de que hay algunas con más problemas, en esta época todas atraviesan una puja fuerte entre precios y demanda. Hay un tironeo muy marcado. Entonces, incluso aquellas que no están tan mal financieramente nos dicen que muchos no van a comprar uva”, sostuvo Cañas.

Según argumentó el productor, el kilogramo de uva se estaría pagando alrededor de $220 por kilo, un precio incluso por debajo de la temporada anterior y la de 2024. Por aquel entonces, el Gobierno de Mendoza intervino el mercado comprando uva para mosto a un precio de $230 por kilogramo.

De acuerdo al análisis de Cañas, la crisis de la industria no pasa ni por la baja en el consumo ni el sobrestock: “Vimos los números de diciembre de 2025 y diciembre de 2024 y el stock era el mismo. El consumo cayó un 4%, o sea que no es una crisis tan grande como se plantea”, completó.

“Nos habían concientizado de que este año iba a ser tan malo que pensábamos que la uva iba a quedar en la cepa. Todavía no sabemos si eso va a pasar con algunas variedades. Hoy la única uva que se está sacando es la que puede entrar, el que puede meterse por el barro, si no ha llovido tanto”, completó.