Una nueva bodega se suma a la crisis: $470 millones por 286 cheques rechazados

El duro momento financiero que está viviendo la vitivinicultura argentina ha sumado una nueva víctima. Luego de los casos de Norton y Bodegas Bianchi en Mendoza , ahora se dio a conocer la crítica situación de una empresa de San Juan, la cual tiene una deuda de más de $470 millones por 286 cheques rechazados.

Se trata de Casa Montes, bodega icónica del Valle de Tulum, que, de acuerdo a la Central de Deudores del Banco Central de República Argentina, desde el 14 de noviembre al 19 de enero ha acumulado un total de 286 cheques rechazados por no tener fondos o por defectos formales. Así, al día de la fecha contabiliza una deuda de $471.421.066.

En cuanto a su situación frente a los bancos, aunque la Central de Deudores no especifica el monto total, los atrasos en los pagos comenzaron a registrarse en enero de 2025 donde su deuda con los bancos llegó a estado 2, con regularizaciones en el medio, se agravó a partir de junio hasta llegar a situación 4 con algunas instituciones como el Banco Nación

Casa Montes es una de las empresas fundadas por Francisco Salvador Montes, prolífico y exitoso empresario sanjuanino que creó la bodega en 1992 luego de comprar 176 hectáreas en Pozo de los Algarrobos, las cuales 156 fueron destinadas a viñedos. Actualmente, los negocios del grupo quedaron en manos de Francisco Baltazar Montes, su hijo.

Uno de los últimos grandes movimientos en las empresas del Grupo Montes se había dado en el mes de agosto de 2025, cuando la familia decidió vender luego de 78 años el Diario de Cuyo, uno de los matutinos más influyentes de San Juan, el cual quedó en manos de Diario Los Andes.

El complejo momento de vitivinicultura argentina

El caso de Casa Montes guarda semejanzas con el de Bodegas Bianchi. La situación para la bodega oriunda de San Rafael se ha agravado en los últimos días con una cantidad de 99 cheques rechazados entre el 26 de diciembre y el 20 de enero que han aumentado su deuda hasta más de $1.200 millones, todos por no tener fondos en sus cuentas.

Como lo comunicaron desde Bodegas Bianchi, están en diálogo “con toda la cadena de valor” para “encauzar la situación actual”. La intención es “acordar un esquema viable de normalización” con el objetivo de “encauzar la situación actual priorizando en todo momento la estabilidad de la compañía y la continuidad de sus operaciones”.

Pero el caso que destapó la olla fue el de Bodega Norton, donde la gravedad de las deudas y el cese en los pagos la llevó a concurso preventivo de acreedores. Incluso, la Justicia de Mendoza ya determinó los plazos para que la empresa llegue a un acuerdo para el pago a quienes les debe dinero, con fecha límite del 14 de abril de 2027 para llegar a un entendimiento.

Aunque cada empresa afectada tiene una situación particular, el contexto macro de la vitivinicultura argentina ha sido un factor determinante en estas crisis. Con todos los eslabones de la cadena afectados, la falta de rentabilidad, aumento de los stocks, acompañado por la caída del consumo y de las exportaciones ha sido un combo letal.