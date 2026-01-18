Un incendio se desató en una bodega de Maipú: el fuego casi llega a un galpón con combustible

Un galpón, con maderas, de la Bodega Vieja Bertona se vio parcialmente afectado por un incendio desatado este domingo. Sin embargo, el fuego pudo haber llegado a otro galpón donde guardan una gran cantidad de combustible.

Un incendio se desató en la Bodega Vieja Bertona, ubicada dentro del departamento de Maipú, durante el mediodía de este domingo. El fuego fue alertado por los vecinos de la zona, y los bomberos lograron sofocarlo antes de que llegara a un galpón donde se almacena una gran cantidad de combustible. En su lugar, otro galpón quedó afectado por las llamas.

El foco ígneo se inició antes de las 14.20, hora en que los residentes de la zona denunciaron la situación a las autoridades a partir de la línea de emergencias 911.

Los detalles del incendio en Maipú Al llegar, los brigadistas del Cuartel Central indicaron que el fuego estaba esparcido sobre uno de dos galpones, en el que se almacenaban maderas. Este espacio terminó con daños parciales sobre su estructura e interior, con desprendimiento de techo.

El otro galpón guarda combustible, algo que, si era alcanzado por las llamas, hubiera complicado los trabajos de los bomberos presentes.