Otra histórica bodega enfrenta una millonaria deuda y negocia con proveedores

Signo del duro momento que atraviesa la vitivinicultura argentina, otra histórica bodega de Mendoza enfrenta una millonaria deuda con sus proveedores. Después del caso de Norton , los rumores sobre la delicada situación financiera de las empresas del sector no cesaron.

Este viernes se dio a conocer que Bodegas Bianchi acumula más de $1.000 millones en cheques rechazados por el Banco Central y negocia con sus acreedores para regularizar la situación.

Con la intención de llegar a evitar el concurso de acreedores al que ingresó en 2025 la bodega lujanina, la empresa nacida en San Rafael hace casi ya 100 años aseguró mediante un comunicado al que accedió MDZ Online que está en diálogo “con toda la cadena de valor” para “encauzar la situación actual”.

Esa “situación” puntual es una deuda de $1.012 millones correspondientes a 80 cheques rechazados entre el 26 de diciembre de 2025 y hasta el 14 de enero de este año. Así lo muestra la central de deudores del Banco Central , donde se registró que la compañía aceleró su crítica situación en la cadena de pagos.

La crisis de Bodegas Bianchi , que cuenta con establecimientos y viñedos en San Rafael y el Valle de Uco , no comenzó de un día para el otro, pero la difícil coyuntura de la viticultura argentina, con la caída en las exportaciones y la baja en el consumo del mercado internó no ayudó a modificar la situación.

Incluso, la compañía había pegado un volantazo en su conducción reemplazando a su gerente general hasta noviembre, Pablo Glöggler, por la figura de Ariel Núñez Porolli, un experimentado en el negocio del vino. Si bien el ex Viña Cobos no asumió el puesto de CEO, si se incorporó como consultor integral por tiempo indefinido.

De todas maneras, las deudas de Bodegas Bianchi, de acuerdo a la información del sistema financiero hasta noviembre de 2025, se encuentran en situación 1, es decir, sin retrasos significativos en los pagos. Allí varias entidades bancarias aparecen como sus principales acreedores (Supervielle y Macro los más abultados).

La versión oficial de Bodegas Bianchi

Ante esta situación, desde la empresa compartieron un comunicado: “Bodegas Bianchi, con casi un siglo de historia en la industria vitivinícola argentina, reafirma su compromiso con la transparencia y la buena fe en el marco de un contexto desafiante para todo el sector, encarando una propuesta de regularización de todas sus áreas cuyo objetivo es atravesar esta coyuntura excepcional de mercado y en lo que nos impacta en sus aspectos particulares, con el acompañamiento de sus proveedores estratégicos, preservando relaciones comerciales sólidamente añejadas y sostenibles en el tiempo”, comienza diciendo el texto.

“En ese camino hemos abierto una instancia de diálogo con toda la cadena de valor, orientada a acordar un esquema viable de normalización. Este proceso busca encauzar la situación actual priorizando en todo momento la estabilidad de la compañía y la continuidad de sus operaciones”, continúa el breve mensaje.

Por último, también se refirieron a la esperanza de pasar este mal trago financiero: “Confiamos en que la coyuntura será una oportunidad para adaptarnos a una nueva realidad, reafirmar el liderazgo de la organización y honrar casi 100 años de historia vitivinícola de excelencia desarrollada en la Provincia de Mendoza y un orgullo para la Argentina”.

La historia de Bodegas Bianchi

En 1928, Valentín Bianchi fundó en San Rafael la bodega que lleva su nombre. Con el tiempo y de la mano de productos populares en la mesa de los argentinos se consolidó como un ícono de la viticultura nacional, combinando con el paso de los años con etiquetas de referencia para la alta gama.

Don Valentín Lacrado, Famiglia Bianchi, Enzo Bianchi, María Carmen y Bianchi Particular son algunas de las etiquetas más conocidas de la empresa. También se convirtieron en referencia en los vinos espumosos y los frizantes, con el desarrollo del popular New Age en la década del ‘90. También, entre sus hitos se puede enumerar la colaboración que tuvo con la Fundación Leo Messi, haciendo su vino oficial.

Para 2018 la empresa se expandió hacia el Valle de Uco con la incorporación de una nueva bodega con capacidad de vasija para 500.000 litros, estiba para 400.000 botellas y un edificio de 2.000 m2. Toda una estructura apuntada a la elaboración de sus vinos de alta gama.

Con la tercera y cuarta generación hoy al frente de la empresa, Bodegas Bianchi es uno de los casos especiales dentro de la industria nacional, siendo de las pocas que al día de hoy continúa en manos de los descendientes de la familia fundadora.

Sin embargo, desde hace un tiempo el manejo de la gerencia de la empresa es ajeno a los miembros de la familia, sino que recae en representantes elegidos por cada uno de los herederos/accionistas. Incluso, los miembros del clan tienen la imposibilidad de participar dentro de la estructura operativa de la bodega.