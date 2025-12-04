El mundo corpo vitivinícola cierra el año con movimientos: dos CEO dejan sus bodegas

En tiempos desafiantes para la industria vitivinícola y en la antesala de uno de los momentos más importantes para la elaboración de vino, dos importantes bodegas de Mendoza arrancaron el mes de diciembre con cambios en la parte corporativa de sus estructuras. Se trata de la salida, nada más y nada menos, que de los máximos responsables de las empresas, quienes dejaron sus puestos de CEOs para dar lugar a nuevas conducciones.

Se trata de Bodegas Bianchi , emblema de la vitivinicultura del Sur y el Valle de Uco, donde tras un largo tiempo en la compañía y algo más de dos años en el puesto, Pablo Glöggler dio un paso al costado. La otra es Antigal Winery & Estates, ubicada en Maipú y reconocida en los últimos años como una de las mejores del mundo, donde Santiago Ribisich dejó su cargo tras poco más de dos años de gestión.

A finales del mes de noviembre, MDZ Online pudo saber que Pablo Glöggler, quien llegó a la gerencia general de Bodegas Bianchi en agosto de 2023 para suplantara a Rafael Calderón (hoy Grupo Avinea), había decidido dejar de ser el CEO de la empresa familiar casi centenaria nacida en el departamento de San Rafael.

Por estos días, la empresa que cuenta con bodegas en el Sur mendocino y el Valle de Uco comunicó de manera oficial la salida de Glöggler y la llegada de Ariel Núñez Porolli, un experimentado en el negocio del vino, con antecedentes en bodegas como Viña Cobos y Raquis, su propio proyecto junto a Andrés Vignoni y Facundo Impagliazzo.

“Ariel se incorpora con una sólida experiencia en gestión y desarrollo estratégico, y con un fuerte compromiso por continuar impulsando el crecimiento global de nuestra bodega, manteniendo el foco en la calidad, la innovación y la excelencia que nos caracterizan”, aseguraron desde la empresa.

Asimismo, destacaron que durante los más de dos años que Glöggler estuvo en el puesto se dio un periodo clave de expansión y consolidación de las marcas en diversos mercados.

Pablo Glögger y Silvio Alberto

La continuidad de la gestión

También en los últimos días del pasado mes, Antigal Winery & Estates anunció mediante un comunicado de prensa la salida de Santiago Ribisich de la Gerencia General y la llegada de Valentín Kuschnaroff al mismo puesto. Según indicaron, este último llega para consolidar el proceso y dar continuidad de su plan estratégico iniciado por su predecesor.

Kuschnaroff asume su puesto de CEO con el aval de la familia Cartoni, los chilenos propietarios de la bodega fundada en 1897, y el propio Ribisich. Según informaron, el objetivo es continuar con el camino recorrido de profesionalización, expansión y generación de valor para los clientes y consumidores.

Valentín Kuschnaroff

“Valentín es un gran profesional, que viene a continuar la profunda transformación de la marca para posicionarla como referente en la industria de vinos de alta gama. Durante estos años hemos logrado consolidar nuestra performance en mercados clave como Estados Unidos y, junto con el nuevo equipo técnico, Antigal ya comienza a conquistar destinos estratégicos como el Reino Unido. Valentín, sin duda, aportará su gran expertise a un equipo de profesionales ya consolidado”, sostuvo Santiago Ribisich.

Por su parte, Kuschnaroff se expresó al asumir su flamante cargo: “Es un gran orgullo sumarme a este equipo. Mi principal desafío es continuar el excelente trabajo realizado por Santiago Ribisich y hacer de Antigal una marca de gran prestigio a nivel mundial”.