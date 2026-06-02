Recaudación impositiva en alza: la señal que celebra el Gobierno en medio de las dudas por el consumo

La recaudación impositiva registró en mayo su primer resultado positivo en términos reales después de nueve meses y, para el columnista económico Carlos Burgueño, se trata de una de las noticias más relevantes del año para la marcha de la economía argentina.

En su análisis por MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio , destacó además la fortaleza de las reservas del Banco Central tras el pago del Bopreal, aunque advirtió que el consumo continúa sin mostrar señales claras de recuperación.

“Venimos abriendo con muchas buenas noticias”, afirmó Burgueño, y destacó que “el hecho que después de nueve meses la recaudación impositiva real haya subido, haya estado en términos positivos, es una muy buena noticia”.

El analista explicó que la mejora de la recaudación es una variable clave para la evaluación de la economía. “La no escrita y que está relacionada con la primera, el superar el fiscal primario, es que la recaudación real sea positiva”, señaló.

En ese sentido, precisó que “la inflación interanual en mayo” se ubicaría “más o menos” en el 31%, mientras que “la recaudación subió 33%”, lo que permitió “redondear dos puntos positivos”.

“Cortamos una racha de nueve meses. Nueve largos meses. Así que es una muy buena noticia. De las mejores noticias económicas del año”, remarcó.

Burgueño también consideró positiva la cancelación del Bopreal. “Es una muy buena noticia también haber pagado el Bopreal”, sostuvo, y resaltó que “las reservas del Banco Central casi no se despeinaron por haber pagado el Bopreal”.

“Vos pagaste mil millones de dólares y las reservas se mantuvieron por arriba de 48.000. Con lo cual, crece la expectativa que en junio podamos llegar a tocarle el timbre. No creo que lleguemos, pero vamos a estar cerca de los 50.000 millones de dólares de reservas”, agregó.

El desafío pendiente: el consumo sigue sin reaccionar

Pese a la mejora en los números fiscales, Burgueño advirtió que existen señales que generan preocupación. Según explicó, el crecimiento de la recaudación estuvo impulsado principalmente por el impuesto a las Ganancias, especialmente por los aportes del sector financiero.

“Ahora, el IVA no reacciona. El IVA, que es el principal impuesto y el que te refleja el consumo, no reacciona”, señaló.

El especialista recordó que este tributo “te refleja cómo viene la actividad económica” y advirtió: “La recaudación mejora. Mejoró. Pero no en el principal impuesto en el que te refleja cómo viene la actividad económica”.

Sobre la evolución del mercado interno, fue categórico: “La verdad que lo del consumo es preocupante. A esta altura es preocupante”.

“No podés sostener un modelo económico donde el consumo empata a todos los vendedores”, agregó.

Burgueño planteó además interrogantes sobre la estrategia oficial frente a la economía real. “La pregunta es cómo toma el gobierno de Javier Milei y la conducción económica de Luis Toto Caputo los problemas de la economía real, el consumo interno, la construcción, parte de la industria”, sostuvo.

En paralelo, valoró algunas medidas recientes orientadas al sector inmobiliario. “Si vos hoy firmás un contrato de alquiler, el que alquila no tiene que pagar Ganancias por los ingresos por ese alquiler. Está muy bien”, afirmó.

También respaldó la decisión de postergar la actualización del impuesto a los combustibles y limitar el incremento de las tarifas de gas. “Esto se llama hacer políticas activas. Está muy bien. Postergar aumentos, postergar incrementos. Está muy bien”, concluyó.