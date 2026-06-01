La economía le sonríe a Javier Milei en el inicio de junio: el desafío sigue siendo el consumo

Con el tipo de cambio contenido, una inflación proyectada en torno al 2,2% y un fuerte saldo comercial, el escenario macroeconómico sigue mostrando señales favorables para Javier Milei. El desafío sigue siendo que esa mejora llegue al bolsillo.

Arranca junio y siguen todavía las buenas noticias económicas para Javier Milei, porque arrancamos con un dólar que sigue en la zona de los $1400, $1440 puntos, tanto el blue como el oficial; obviamente el mayorista más abajo. De alguna manera, los dólares, no digo que dejaron de ser el tema en Argentina, pero las proyecciones entre la buena cosecha que viene por delante, el despertar de un "competidor" para el agro, que es la balanza energética, la balanza minera, que en el caso de la producción de Vaca Muerta y de minería está proyectando una diferencia a favor de la balanza de 43 mil millones de dólares a partir del 2028, esto de alguna manera descomprime mucho.

No sé si tiene razón Luis Caputo en decir que sobran los dólares, pero la verdad es que aparece un mercado con más dólares dando vuelta que los que se pensaban. A esto le sumamos un saldo récord de la balanza comercial como tuvimos en la medición del mes pasado de 2730 millones de dólares.

El escenario macroeconómico y la desaceleración de la inflación Rubén Rabanal

En cuanto a la inflación de mayo, según la primera proyección que tuvimos ahora de una consultora privada, daría 2,2%. Es decir, se continuaría de alguna manera dando vuelta esa curva que había dado tantos dolores de cabeza el año pasado. Es un escenario que parece mucho más tranquilo. El Gobierno claramente no tiene desde lo macro más que buenas noticias en lo económico.