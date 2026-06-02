Miguel Kiguel analizó la baja de la inflación: "No hay que fijar objetivos demasiados ambiciosos"

El economista y director de la consultora Econviews, Miguel Kiguel , señaló que el Gobierno no debe fijar objetivos de inflación demasiado ambiciosos. A su vez, remarcó que el alto nivel en la mora afecta a la recuperación del crédito.

"El Gobierno reaccionó bien al bajar las tasas de interés, fue una decisión de política monetaria, no lo hizo el mercado. Ahora, falta que esas tasas induzcan a la gente a tomar crédito y los bancos a prestar", sostuvo Kiguel en el marco del 43° congreso anual del Instituto Argentinos de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

"El problema es la mora alta, tanto en consumo como en empresas. Los bancos tienen que elegir muy bien los deudores y en ese proceso se dilata el crédito", agregó.

"Además, en Argentina, los años electorales son de turbulencia, la gente por las dudas es cauta y cuesta que empiece el crédito", apuntó el economista.

Inflación

Consultado sobre la inflación, Kiguel sostuvo que "lo peor ya pasó". "En los últimos datos observamos niveles de inflación que todavía no terminan de alinearse completamente con los fundamentos macroeconómicos y monetarios. Hubo un cambio de régimen económico y también un reacomodamiento de precios relativos que todavía está produciendo efectos", dijo.

"Sin embargo, tampoco hay que caer en un exceso de optimismo respecto de la velocidad con la que puede bajar la inflación. No hay que fijar objetivos demasiado ambiciosos, eso suele generar frustración, por ejemplo, si se anuncia una inflación del 1% y termina siendo del 2%, el resultado es percibido como un fracaso, aún cuando la tendencia siga siendo descendente", expresó el economista.

Y agregó: "Por eso es importante administrar las expectativas. Existe inercia inflacionaria y hay factores no monetarios que siguen influyendo sobre los precios. El propio Fondo Monetario Internacional ha señalado la importancia de estos elementos".

"Al mismo tiempo, mantener tasas de interés demasiado elevadas durante mucho tiempo para bajar el IPC puede terminar ahogando la recuperación de la actividad económica", cerró.