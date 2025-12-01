Abren el concurso de Bodega Norton, con fechas a largo plazo y medidas restrictivas

La Justicia abrió el concurso de acreedores de Bodega Norton. Estiran hasta 2027 los plazos para que presenten oferta de pago. Las restricciones impuestas a la empresa y el directorio.

La Justicia de Mendoza abrió el concurso preventivo de Bodega Norton y además de determinar los plazos para buscar acuerdo con los acreedores, se impusieron condiciones para los directivos de la empresa. En paralelo, se presentó una impugnación a la asamblea realizada la semana pasada dentro de la compañía.

La decisión la tomó el Primer Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza, donde había sido presentado el pedido. Norton entró en un espiral de crisis que derivó en la cesación de pagos y el pedido de concurso preventivo, una medida que fue intempestiva y generó un shock en la industria porque se trata de una de las bodegas más importantes del país.

El concurso fue solicitado formalmente por Joaquín Fernández de Córdova Hohenlohe, que está a cargo de la presidencia de Norton. Y ocurre también en medio de los litigios internos que hay en la Fundación que controla la empresa y en el directorio.

Con el concurso abierto, debe designarse un Síndico (que sería sorteado hoy) para determinar el estado real de la empresa. Los plazos determinados por la Justicia para proponer un acuerdo con los acreedores son largos: la fecha límite de exclusividad para presentar una oferta a los acreedores es el 14 de abril del 2027, es decir, dentro de un año y medio. “Fijar el día 14 de abril de 2027 como fecha hasta la cual el concursado gozará del período de exclusividad, debiendo hacer pública su propuesta con 20 días de anticipación al vencimiento del periodo de exclusividad”, dice la resolución judicial. Antes, los acreedores deben presentar sus peticiones y se deben verificar las deudas.

bodega norton frente e interiores (2) La bodega Norton solicitó el concurso de acreedores. Alf Ponce Mercado / MDZ Entre las medidas que dispuso la justicia, está la prohibición de salir al país por más de 40 días a los directores de Norton que tengan domicilio en Argentina, así como la obligación de notificar sobre cualquier viaje. Al mismo tiempo, desde la apertura del Concurso la empresa quedó inhibida de disponer de los bienes. Entre esas decisiones preventivas, también se suspenden los juicios patrimoniales que tenga en contra. “Disponer la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra la concursada a partir de la publicación de los edictos”, dice el escrito de la Justicia.