Wall Street: caen los bonos mientras las acciones operan mixtas

Los activos argentinos arrancan la primera rueda bursátil de diciembre entre subas y bajas en Wall Street. Los bonos retroceden y los ADRs operan mixtos en Nueva York. En la plaza local, el Merval sube 0,5%.

La deuda soberana en dólares en Wall Street cotiza con caídas generalizadas, traccionadas por el Global 2046 (-0,9%). En tanto, los bonos bajo legislación local operan en la misma sintonía y retroceden hasta 0,9%, como el Global 2041.

Por su parte, el riesgo país se ubica en los 649 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,5%. En tanto, las acciones del panel líder alternan subas y bajas. Al alza impulsa Transener (+2,3%).

Mientras que los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. Los ADRs que impulsan al alza son Tenaris (+1,6%) y BBVA (+1,2%).