Presenta:

Dinero

|

Wall Street

Wall Street: caen los bonos mientras las acciones operan mixtas

Los activos argentinos arrancan la primera rueda bursátil de diciembre entre subas y bajas en Wall Street. El riesgo país está en 649 puntos básicos.

Gonzalo Martínez

Merval Wall Street dólar acciones bonos mercado de valores
Shutterstock

Los activos argentinos arrancan la primera rueda bursátil de diciembre entre subas y bajas en Wall Street. Los bonos retroceden y los ADRs operan mixtos en Nueva York. En la plaza local, el Merval sube 0,5%.

La deuda soberana en dólares en Wall Street cotiza con caídas generalizadas, traccionadas por el Global 2046 (-0,9%). En tanto, los bonos bajo legislación local operan en la misma sintonía y retroceden hasta 0,9%, como el Global 2041.

Te Podría Interesar

Por su parte, el riesgo país se ubica en los 649 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval avanza 0,5%. En tanto, las acciones del panel líder alternan subas y bajas. Al alza impulsa Transener (+2,3%).

Mientras que los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. Los ADRs que impulsan al alza son Tenaris (+1,6%) y BBVA (+1,2%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende $1.475 en la pizarra del Banco Nación.

Archivado en

Notas Relacionadas