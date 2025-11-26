Acciones argentinas suben en Wall Street mientras el dólar avanza un escalón y los bonos y el Merval operan para arriba

En una jornada financiera en la que predomina el entusiasmo, los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street muestran subas de hasta 3,6% en un panorama bursátil con todo el panel en verde, mientras suben los bonos soberanos en dólares, el riesgo país retrocede nueve puntos quedando en 647 puntos básicos y el dólar se mantiene estable.

Los activos argentinos en Nueva York arrancaron la rueda en positivo. Los ADR (American Depositary Receipt) de BBVA se disparan 5,5%, lo mismo que Banco Supervielle, seguidos por Edenor (5,2%), IRSA (4,8%), Central Puerto (4%), más atrás Pampa Energía (3,3%), Grupo Financiero Galicia (3,2%) y Transportadora Gas del Sur (2,9%).

En cuanto a los bonos soberanos en dólares, emitidos bajo jurisdicción extranjera, se destacan las subas del Bonar 2038, con un salto de 0,7%, mientras que el Bonar 2035 sube 0,4% y el Global 2030 un 0,3%, el resto de los bonos de referencia se mantiene sin cambios o con bajas marginales, como es el caso del Bonar 2041 y el Global 2035 con caída de -0,1%.

Con esto resultado el índice de riesgo país que elabora el banco de inversión JP Morgan cayó nueve puntos básicos (1,37%) en el arranque de la rueda, quedando en 647 puntos básicos.

En la plaza doméstica, el índice S&P Merval avanza 1,6%, impulsado por las acciones de Sociedad Comercial del Plata (6,2%), seguido por los bancos Supervielle y BBVA, ambos con suba de 5% en su cotización, Edenor (4,7%), IRSA (3,9%), Loma Negra (3,8%), Grupo Financiero Galicia (3,5%) y Metrogas (3,2%).

Acciones 26.11.25

Entre las energéticas, además del avance de Metrogas y Edenor, también suben los papeles de Central Puerto (3%), TGS (2,63%), Transener (2,1%), TGN (1,6%) e YPF (1,1%).

Dólar con leve suba

En el mercado cambiario, la clave del día es la suba de 10 pesos en el dólar oficial, que en el Banco Nación avanza un nuevo escalón tras la trepada de los últimos días, acumulando 65 pesos desde el 17 de noviembre.

El dólar mayorista también subió 0,17%, hasta $1441 para la compra y $1450 para la venta, mientras los dólares financieros subiendo el MEP hasta en $1486,01 (0,40%) y el Contado con Liquidación en $1530,26 (0,60%).

La buena noticia viene por el lado del dólar blue, que retrocede -0,34% y se consigue en las cuevas porteñas en $1435,00 para la compra y $1455 para la venta.