Tasas de interés: Luis Caputo ante el examen más difícil desde el 26 -O

Este miércoles 26, el ministro de Economía Luis Caputo tendrá un examen financiero clave. Quizá el más importante y referente desde el triunfo político del Gobierno el 26 de octubre pasado, y el tiempo dulce cambiario y monetario que surgió desde el lunes 27 en todos los mercados.

Hoy el Ministerio de Economía deberá renovar vencimientos de letras en pesos por aproximadamente unos 14.000 billones de pesos; poco más de 9.000 millones de dólares en divisas, de los cuales, casi la mitad está en poder de dependencias públicas (ANSES, Banco Nación y otras entidades oficiales), lo que implica unos potenciales 4.500 millones de dólares en pesos, que podrían volver a presionar el tipo de cambio en el cierre del mes.

En un marco de dudas en el mercado financiero por la falta de precisión sobre el próximo vencimiento de U$S4.300 millones que Argentina debe liquidar el 9 de enero de 2026, ante la novedad del jueves pasado, que el préstamo elaborado por bancos privados norteamericanos comandados por el JP Morgan no llegará a tiempo de elaborarse. Con lo que la operación de enero deberá enfrentarse con un Repo más austero con dinero de las entidades privadas de EE.UU., activando el swap o con dinero del FMI.

Es la primera vez desde la victoria de octubre que hay dudas sobre la marcha del plan monetario, cambiario y financiero del Gobierno nacional en una operación puntual, con un vencimiento de dimensiones fuertes en el medio.

Todo esto combinado con la intención real del Ministerio de Economía de ratificar el proceso de reducción de tasas de interés , siguiendo la línea del jueves de la semana pasada, cuando el Banco Central las redujo del 22 al 20%. Esto debería reflejarse hoy, jornada para la que el ministro diseñó un mix de seductores bonos , con vencimientos hasta abril de 2027.

Será una jornada atrapante para los amantes de las reducciones de tasas de interés. En tiempos en los que también se mira a destajo, son las oportunidades de hacer diferencias en moneda local, cuando los intereses al plazo fijo sacan sólo un lastimoso empate ante la inflación.

En los cierres de estos días, una colocación a plazo ronda entre el 20 y el 30%; con un acumulado interanual de 31% y una proyección para el 2025 de no más del 26%. Por esto se medirá la demanda que haya de dólares, en un contexto en el que, además, se descarta un período de dolarización de carteras para la última quincena del año.

Habrá que ver el humor de los tenedores de las letras y bonos de hoy, en un mercado donde las tasas esperadas se ubiquen en torno al 27–30% TNA (tasa nominal anual) para instrumentos variables, y más bajas en los títulos a tasa fija, reflejando la política de desinflación del BCRA.

Menú de bonos

El detalle de los instrumentos ofrecidos es el siguiente:

Bonos y Letras a tasa fija (Boncap y Lecap):

Boncap con vencimiento 13/02/2026

Boncap con vencimiento 30/04/2027





Lecap con vencimiento 30/04/2026





Lecap con vencimiento 30/10/2026

Bonos y Letras a tasa variable:

Nueva Letra TAMAR (basada en la tasa Badlar/TAMAR de bancos privados) con vencimiento 30/04/2026. Este instrumento será la vedette de la operación, y donde el gobierno más expectativas pone.

Bonos ajustados por CER (inflación):

Lecer con vencimiento 29/05/2026





Lecer con vencimiento 30/10/2026





Lecer con vencimiento 30/04/2027





Nuevo Boncer cero cupón con vencimiento 30/04/2027

Bonos Dollar Linked (atados al dólar oficial):