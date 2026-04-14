El dato de inflación, la "bestia negra" que empieza a perseguir a Luis Caputo y trepa al tope de la agenda

"La inflación es un fenómeno monetario en todo tiempo y lugar" y "al eliminar la emisión monetaria se terminó la inflación en Argentina", son dos de las frases que en el primer tramo de su gestión se cansó de repetir una y otra vez el presidente Javier Milei ante cuando micrófono tuviera a mano.

Tras un salto inicial en diciembre de 2023 y enero 2024, producto de la devaluación del peso en 54% que llevó el dólar de $367 a $800 en los primeros días de su administración, el Gobierno logró un consistente y valorado proceso de desinflación, hasta mayo de 2025, cuando llegó a caer a 1,5% mensual, y una décima más al mes siguiente.

Desde entonces el índice de precios al consumidor hilvanó ya 10 meses de subas consecutivas, anotando para marzo nada menos que 3,4% y acumulando 9,4% en el primer trimestre del año.

Dos datos encienden las alarmas sobre el último dato de inflación . En primer lugar, llama la atención que en sólo tres meses se "consumió" casi toda la inflación prevista por el Gobierno para todo el año, que quedó plasmada en la ley de Presupuesto 2026 en 10% para todo el año.

Por otro lado, el salto de medio punto porcentual entre febrero y marzo, el mes en que comenzó la guerra en Irán, que por cierto generó una disparada del precio de la gasolina, que sin embargo, aún no se trasladó completamente a los precios de los bienes y servicios, en gran medida porque en una economía "planchada", muchos sectores literalmente no tienen demanda que permitan ajustes de precios .

Caputo optimista

El ministro de Economía Luis "Toto" Caputo había abierto ayer el paraguas, anticipando que el dato de inflación estaría por encima del 3%. Con esa advertencia, se esperaba ya un dato "malo", como acaba de escribir en X el propio presidente Javier Milei, aunque eso no ayuda a quienes no llegan a fin de mes a pasar por el supermercado o pagar los servicios.

En la visión de Caputo a partir de abril la inflación comenzará a bajar de manera importante, gracias a que "se empieza a ver mayor demanda de dinero" y pronosticó que "la inflación va a tener certificado de defunción".

Fue durante un mano a mano que mantuvo este martes en la apertura del AmCham Summit 2026 con el periodista Horacio Riggi, a quien le aseguró que "no coincide con el trade off entre inflación y crecimiento".

Precios y actividad

El ministro Caputo se refirió así al argumento de la mayor parte de los economistas de que la receta virtuosa para bajar la inflación es encontrar el punto en que el combate a la suba de precios no se haga a expensas de la actividad económica, que hoy está golpeada en muchos sectores.

Y el titular del Palacio de Hacienda dio un paso más, al pronosticar que "los próximos 18 a 20 meses van a ser los mejores de las últimas décadas". Y con un entusiasmo notorio arengó: "Argentina va a ser el país que más va a crecer en los próximos 30 años".

Los argentinos no le piden tanto, sólo que logre poner en caja la inflación y que su salario o sus ingresos vayan acompañando la actualización de los precios, al menos para poder llegar a fin de mes, cosa que hoy se le dificulta cada vez a más personas.